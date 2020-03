War of the Visions - FFBE: Mobiltitel im Westen erschienen

iOS Android

Mit War of the Visions - Final Fantasy Brave Exvius veröffentlicht Square Enix nach fast 7 Monaten nun auch außerhalb Japans ihr neuestes Strategie-JRPG im Westen für die gängigen Mobil-Plattformen. Das Spiel von gumi Inc. spielt dabei im selben Universum, wie ihr zuvor veröffentlichter Titel Final Fantasy - Brave Exvius, orientiert sich dabei aber am Klassiker Final Fantasy Tactics sowie auf dem 2017 erschienen The Alchemist Code, ebenfalls von gumi. Der westliche Release kommt mit einer deutschen Übersetzung.

War Of The Visions wird als Free2Play-Titel vertrieben und setzt dabei auf kaufbare Ingame-Pakete, VIP-System und gacha-Mechaniken für Einheiten und Ausrüstung in unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Diese sind an japanische Kapselmaschinen angelegt, bringen also einen großen Zufallsfaktor ins Spiel. Außerdem verspricht euch das Spiel typische Elemente der Final Fantasy-Reihe, wie Limiträusche, Esper und ein Job-System auf isometrischen Schlachtfeldern. Dazu kommen kooperative Gefechte und PvP-Schlachten. Spieler der Story-Kampagne dürfen zwischen japanischer und englischer Vertonung auswählen, die vom Komponisten Noriyasu Agematsu (Wild Arms 5, Final Fantasy Brave Exvius) untermalt werden. Isamu Kamikokuryo steuerte das Artwork des Titels bei, der als Art Director beispielsweise schon an der Final Fantasy 13-Reihe gearbeitet hat.

Die sammelfreudigen Früheinsteiger unter euch dürften sich noch bis zum 31. März über die Gratis-Einheit Y'shtola aus Final Fantasy 14: Shadowbringers freuen. Bis zum 14. April werdet ihr außerdem in der Lage sein, euch Thancred aus dem gleichen Spiel erarbeiten zu dürfen. Weitere Kooperationen sollen folgen.