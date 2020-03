Gratis Test-Spiele mit Ghost Recon - Breakpoint und Monster Hunter - World

PC XOne PS4

Ghost Recon - Breakpoint ab 29,95 € bei Amazon.de kaufen.

Wer in der aktuellen Situation etwas Abwechslung sucht, kann pünktlich zum Wochenende wieder zahlreiche Spiele kostenlos probespielen. So könnt ihr unter anderem in Ghost Recon - Breakpoint (im GG-Test mit Testnote 6.5), Monster Hunter - World (im GG-Test mit Testnote 9.0) oder Predator - Hunting Grounds hineinschnuppern. Beachtet dabei, dass ihr für die Online-Titel auf den Konsolen ein Playstation-Plus- oder Xbox-Live-Gold-Abonnement benötigt. Außerdem könnt ihr die fußballfreie Zeit mit dem Football Manager 2020 überbrücken, dessen Gratiswoche bis zum 1. April verlängert wurde (News).

Im Folgenden haben wir eine Übersicht aller Titel mit den entsprechenden Testzeiträumen und verfügbaren Plattformen zusammengestellt.