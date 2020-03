Plague Inc.: Update lässt euch eine tödliche Krankheit bekämpfen

iOS Android andere

Wie die Entwickler von Plague Inc., Ndemic Creations, bekannt gegeben haben, arbeiten sie aktuell an einem eher ungewöhnlichen Update für ihren Titel. Denn während ihr bisher mit einem Virus, Pilz, Bakterium oder sonst einem fiesen Bio-Killer die Menschheit auslöschen sollt, lässt euch der angedachte Spielmodus nun eine Pandemie bekämpfen. Der Anlass hierfür dürfte relativ klar sein – laut Ndemic wurden sie von vielen Fans aufgrund des aktuell um sich greifenden Corona-Virus nach eben einer solchen Spielvariante gefragt. Aber auch von einer anderen, auf den ersten Blick vielleicht unerwarteten Seite kam die Frage in diese Richtung.

Konkret haben die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) bei den Entwicklern um einen solchen Modus gebeten. Dies geschah im Zuge einer Spende von 250.000 US-Dollar, die das Studio zwischen den beiden Organisationen aufgeteilt hatte.

Vor acht Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, dass die echte Welt auch nur ähnlich wie eine Partie von Plague Inc. aussehen könnte, oder dass so viele Spieler unseren Titel nutzen, um durch eine tatsächliche Pandemie zu kommen. Wir sind stolz darauf, der WHO und CEPI bei ihrer wichtigen Arbeit, einen Impfstoff zu finden, helfen zu können.

So James Vaughan, der Schöpfer von Plague Inc.

Wann genau das Update erscheinen wird ist nicht klar, in dem Blog-Eintrag heißt es aber, dass jeder Spieler es gratis während der aktuell andauernden Pandemie erhalten wird.

In dem neuen Spielmodus für Plague Inc. sollt ihr alle Schritte unternehmen können und müssen, die aktuell auf der gesamten Welt vollzogen werden. Konkret bedeutet das, ihr müsst öffentliche Einrichtungen schließen, die Bürger der Welt dazu bringen, ihr Sozialleben auf ein Minimum herunterzufahren, die Ausbreitung der Seuche verlangsamen und das Gesundheitssystem so stark fördern, wie es eben möglich ist.