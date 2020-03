Torchlight 3: Scharfschützin als neue Klasse vorgestellt

PC XOne PS4

Torchlight 3 ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Während der aktuell stattfindenden Closed-Alpha-Phase hat Echtra Games die letzte der vier Charakterklassen für das Action-Rollenspiel Torchlight 3 vorgestellt. Wie erwartet gesellt sich mit der Scharfschützin (oder wahlweise dem Scharfschützen) eine Fernkämpferin zum Heldenpool, der zudem aus Zwielichtmagier (zaubert mit Licht- und Dunkelmagie), Roboschmied (Roboter, der sich auf explosive Angriffe spezialisiert) und Schienenkämpfer (Nahkämpfer mit Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn) besteht. Zwar können alle Klassen Gewehre und Pistolen benutzen, doch nur die Scharfschützin hat Zugriff auf den Bogen, mit dem Spezialattacken möglich sind.

Außerdem bekommt die neue Klasse eine Fähigkeit spendiert, die es ihr ermöglicht, alte Artefakte aufzustöbern, mit denen sich bei Bedarf Wesen beschwören lassen, die mit der Schützin Seite an Seite kämpfen. So wird mit "Sacrifice to Goose" etwa ein Adler herbeigerufen, der von oben die Feinde attackiert, oder mit "Scout’s Bones" ein Rattenschwarm, der alle Feinde in der Umgebung vergiftet.

Im Blogeintrag auf arcgames.com berichten die Entwickler ausführlich von der Konzeptentwicklung vor mittlerweile drei Jahren bis zur Integration in das Spiel. So werden hier Anekdoten wie „Alle haben es geliebt, an großen Hüten und Reliquien zu arbeiten. Es hat Spaß gemacht, sich vorzustellen, was sie dem Charakter bringen würden“ zum Besten gegeben. Die neue Klasse in Aktion seht ihr im folgenden Video, Torchlight 3 selbst soll „später in diesem Jahr“ auf Steam erscheinen.