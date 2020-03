Gamedec: Kickstarter-Kampagne zum kampflosen Cyberpunk-RPG gestartet

PC

Auf Kickstarter wurde kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne zu Gamedec gestartet. Auf den ersten Blick mag das Cyberpunk-Rollenspiel wie nichts Besonderes wirken, die Entwickler von den Anshar Studios haben sich aber einen Kniff ausgedacht: In dem isometrischen Spiel werdet ihr keine Kämpfe austragen, ähnlich wie in Disco Elysium. Die Kampagne läuft bis zum 28. April 2020, für einen erfolgreichen Abschluss setzt das Studio knapp 46.000 Euro an. Aktuell steht das Crowdfunding bei über 26.000 Euro.

Ihr spielt einen der namensgebenden Detektive, einen Gamedec, der am Ende des 22. Jahrhunderts sowohl in der realen als auch in virtuellen Welten Verbrechen aufklärt. Eure Entscheidungen sollen dabei starken Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben. Außerdem verändern sie die Werte eures Helden. Der angepeilte Release-Termin bei einer erfolgreichen Finanzierung ist bereits das vierte Quartal 2020, eine Beta soll bereits im zweiten Quartal erscheinen. Unterhalb dieser Zeilen findet ihr das Kickstarter-Video, das euch die Spielwelt und die Geschichte vorstellt. Außerdem haben die Entwickler ein zehn Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, das Szenen aus der Pre-Alpha zeigt.