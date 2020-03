In the Valley of Gods: Status der Entwicklung ist weiterhin "on hold"

PC Linux MacOS

Auch wenn durch die Veröffentlichung von Half-Life - Alyx Ressourcen bei Campo Santo frei geworden sein dürften, wird die Entwicklung des Ego-Adventures In the Valley of Gods erst einmal nicht wieder aufgenommen. Dies erzählte Chris Remo, Designer und Komponist bei Campo Santo, dem Magazin PCGamesN in einem Interview.

Nachdem das Studio 2018 von Valve gekauft wurde, hatten sich die Mitarbeiter des Firewatch-Entwicklers anderen Projekten des Mutterkonzerns angeschlossen, wie Jake Rodkin, Mitgründer des Studios, Anfang Dezember letzten Jahres dem Magazin Polygon verriet und damit den Stop der Entwicklung offiziell bekanntgab.

Laut Remo ist das Verlangen des Teams, die Arbeiten an dem Titel wieder aufzunehmen, derzeit nicht sehr groß: