GDC 2020: Aufgezeichnete Vorträge kostenlos auf Twitch und im GDC-Vault

Die Game Developers Conference wurde in diesem Jahr an ihrem angestammten Datum im März aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Sie soll, wenn alles gut geht, mit reduziertem Umfang im August nachgeholt werden. Mit dem Beschluss das Event zu verschieben, haben die Veranstalter jedoch auch bekanntgegeben, dass einige Vorträge gehalten und mittels Stream auf Twitch sowie über weitere Kanäle verfügbar gemacht werden sollten. Nun wurden die Videos, und teilweise auch die Folien der Präsentationen, wie versprochen veröffentlicht.

Abrufen könnt ihr die Inhalte über das GDC-Vault. In diesem, über 20 Jahre zurückreichenden und kostenpflichtigen, Archiv der Konferenz, sind die durchgängig englischsprachigen Inhalte der nicht-veranstalteten GDC dieses Jahres sämtlich öffentlich und frei verfügbar. Darunter findet ihr zum Beispiel Vorträge zum Thema Matchmaking am Beispiel von Halo 5, gehalten vom 343 Industries Lead Engagement Designer Josh Menke. Oder zum Regelwerk des Indie-Puzzlers Baba Is You vom finnischen Entwickler Hempuli Oy und vieles mehr.

Die Videos könnt ihr euch alternativ auch auf dem Twitch-Kanal der GDC anschauen. Eine Veröffentlichung auf Youtube soll, nach Auskunft der Veranstalter, ebenfalls im Laufe der nächsten Wochen erfolgen.