God of War: Kommt der nächste PS4-Exklusiv-Titel auf den PC? [Upd.]

Update:

Mehrere andere Webseiten, unter anderem gamestar.de, berichten, dass der Schriftzug offenbar noch nie vorhanden war. Somit deutet das Fehlen vermutlich nicht auf eine Portierung auf andere Plattformen hin.

Originalnews:

In einem Artikel der Spiele-Webseite DualShockers wird über ein mögliches Ende der PS4-Exklusivität des 2018-Actionkrachers God of War (im Test auf GamersGlobal) spekuliert. Als Hinweis wertet man dort die Tatsache, dass das "Only on Playstation"-Label von der God-of-War-Website im US-amerikanischen Playstation-Network verschwunden ist. Andere PS4-Exklusivtitel wie Bloodborne und Spiderman hingegen sind weiterhin entsprechend gekennzeichnet.

Allerdings räumt DualShockers auch ein, dass es sich lediglich um einen Fehler handeln könnte, denn die Playstation-Auftritte in Australien und auch in Deutschland kennzeichnen God of War weiterhin als PS4-exklusiv.

Ob also nach Horizon - Zero Dawn (im Test auf GamersGlobal) ein weiteres PS4-Vorzeigespiel den Weg auf eine andere Plattform findet, ist derzeit noch völlig offen. Vorerst müsst ihr also definitiv weiter auf einen Stream via PSNow zurückgreifen, um Kratos und Atreus auf eurem Rechenknecht zu spielen.