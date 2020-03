Sea of Stars: Retro-inspiriertes Runden-RPG auf Kickstarter erfolgreich

PC

Der im kanadischen Quebec beheimatete Entwickler Sabotage Studios (The Messenger) darf sich freuen, denn die vor wenigen Tagen gestartete Kickstarter-Kampagne für das rundenbasierte Rollenspiel Sea of Stars läuft wie am Schnürchen und ist bereits jetzt mit derzeit knapp 327.000 Kanadischen Dollar (umgerechnet circa 210.000 Euro) erfolgreich finanziert, benötigt wurde die Summe von 133.000 CAD. Die mehr als 7.300 Kickstarter-Unterstützer haben bereits das erste der beiden Stretch-Goals (Singleplayer-Modus+ und ein Bonus Dungeon) freigeschalten, weitere werden im Verlauf des Crowdfundings noch enthüllt.

Einen optischen Ersteindruck zum Fantasy-RPG, das im Universum von The Messenger beheimatet ist und ein Story-Prequel darstellt, vermittelt euch der unter der News eingebundene Reveal-Trailer. Weitere Impressionen von dem in detailverliebter 16-Bit-Pixel-Grafik ausgestatteten Abenteuer, in dem ihr bis zu sechs einzigartige Charaktere für eure Party erhalten und in fordernde, rundenbasierte Gefechte schicken könnt, erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie. Sea of Stars ist spielerisch und vom optischen Stil klar an klassische Genre-Vertreter der 90'er, wie etwa Chrono Trigger, angelehnt. Die Entwickler möchten aber durch diverse Überarbeitungen und eigenen Ideen, wie etwa dynamischen Beleuchtungseffekten beim Tag- und Nachtwechsel, einem verfeinerten Kampfsystem sowie freier (gridloser) Bewegung beim Erkunden der Fantasy-Welt dafür sorgen, dass der Titel eine eigenständige und modernisierte Spiel-Erfahrung bietet.

Erscheinen soll Sea of Stars für den PC und Konsolen im Jahr 2022. Solltet ihr Interesse am Titel haben, könnt ihr euch bis zum 18. April mit einem Pledge von 25 Kanadischen Dollar (umgerechnet circa 17 Euro) eine digitale PC- oder Konsolen-Version sichern, für höhere Beträge kommen weitere Extras, wie beispielsweise ein Artbook oder der Soundtrack hinzu. Weitere Details zum Spiel findet ihr auf der Kickstarter-Seite und auf der Offiziellen Website.