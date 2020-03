Outer Wilds: Steam-Version des Weltraumspiels hat einen Release-Termin

PC XOne PS4

Ende Mai 2019 erschien die PC-Fassung von Outer Wilds exklusiv im Epic Games Store. Wie der Publisher Annapurna Interactive nun mit einem Trailer bekannt gegeben hat, wird der Titel im Juni 2020 auch auf Steam erscheinen. Konkret ist der Release-Termin für Valves Vertriebsplattform auf den 18. Juni 2020 festgelegt.

In Outer Wilds müsst ihr diverse Planeten im Weltraum erkunden, besonders macht den Titel eine Mechanik, die an den Film Und täglich grüßt das Murmeltier erinnert. Nach 22 Minuten Spielzeit wird nämlich alles wieder auf Anfang gesetzt. Ihr müsst also euer Wissen nach und nach erweitern und euch erarbeiten, wie ihr in der sehr begrenzten Zeit ans Ende kommt.