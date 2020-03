Curious Expedition: Konsolen-Release steht kurz bevor

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS Browser

Die im Jahr 2016 für den PC veröffentlichte Expeditions-Simulation Curious Expedition (im Indie-Check) erscheint in den nächsten Tagen auch für die gängigen Konsolen. Den Anfang macht dabei die Playstation 4 am 31. März. Dies bestätigte das Berliner Entwicklerstudio Maschinen-Mensch in einem entsprechenden Eintrag des Playstation-Blogs.

Curious Expedition ist ein Roguelike-Spiel im Pixellook, in dem ihr im 19. Jahrhundert in die Rolle eines berühmten Entdeckers schlüpft und euch auf eine Reihe von bis zu sechs zufällig generierten Expeditionen begebt. Unterstützt werdet ihr von einigen Begleitern mit verschiedenen positiven wie negativen Eigenschaften. Über eine Hexfeldkarte bewegt ihr euch von einem Hotspot zum nächsten und versucht als übergeordnetes Ziel, die goldene Pyramide der jeweiligen Map zu finden. Ihr gewinnt, wenn ihr nach sechs Expeditionen mehr Ruhmpunkte gesammelt habt als die von der KI gesteuerten Gegner. Die übergeordnete Ressource nennt sich "geistige Gesundheit". Diese wird durch Bewegung verbraucht, kann aber durch Rasten oder Nahrung wieder aufgefüllt werden. Bleibt sie länger auf null, werden die Begleiter und auch euer Avatar zunehmend verrückt.

Am 2. April folgt dann die Veröffentlichung für die Nintendo Switch, einen Tag später können auch Xbox-One-Entdecker ins Abenteuer starten. Laut Nintendo eShop liegt der Preis bei 14,99 Euro. Vermutlich wird das Spiel für die anderen Konsolen das Gleiche kosten. Nachfolgend könnt ihr euch mit dem PS4-Trailer auf den Release einstimmen.