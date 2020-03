Holmgang - Memories of the Forgotten: Kickstarter-Kampagne startet heute

PC

Zerouno Games ist ein Studio, das aus ehemaligen Angestellten so renommierter Entwickler wie 343 Industries, Electronic Arts, Mercury Steam und Rockstar Games besteht. Heute hat das Team auf Twitter den Start der Kickstarter-Kampagne für sein 3D-RPG-Actionadventure Holmgang - Memories of the Forgotten für 18 Uhr angekündigt.

Die in Spanien ansässigen Entwickler beschreiben Holmgang - Memories of the Forgotten als "schnelles Rollenspiel" mit acht bis zehn Stunden Spielzeit, die ihr für jeden Durchgang benötigen sollt. In jedem dieser Durchgänge sollen euch dabei unterschiedliche Maps, Nebenmissionen und Enden geboten werden, die letztendlich auch Auswirkungen auf die Persönlichkeit eures Charakters haben. Zudem sollt ihr, je nachdem wie ihr eure Missionen abschließt, unterschiedliche Belohnungen erhalten. Durch diese Elemente will euch das Team von Zerouno Games eine Vielzahl an Erfahrungen bei jedem Spieldurchgang bieten.

Den Trailer zur Kickstarter-Kampagne haben wir euch am Ende dieser Zeilen eingebunden. Auf Steam existiert zudem eine Seite für eine Demo des Spiels, die heute ebenfalls erscheinen soll.