Railway Empire: Release der Switch-Version vorerst auf Eis gelegt

Eigentlich sollte nach einer Verschiebung um sechs Wochen am 27. März 2020 die Switch-Umsetzung des Eisenbahnplaners Railway Empire (im Test, Note: 8.0) erscheinen. Wie der Publisher Kalypso nun bekannt gegeben hat, dürfen sich alle Switch-Spieler die Schaffnermützen wieder ausziehen, denn der Release ist vorerst auf Eis gelegt. Schuld daran ist, wer hätte es gedacht, der Corona-Virus.

Die Veröffentlichung liegt derzeit auf Eis, da wir nach wie vor einen gleichzeitigen weltweiten Release anstreben, den Versand und die Distribution der Cartridges aber zurzeit nicht gewährleisten können.

So heißt es in dem Blog-Eintrag. Außerdem solle man eventuell in Shops auftauchende Release-Termine nicht als Fakt sehen, da sie eventuell nur als Platzhalter dienen. Kalypso wird, sobald etwas absehbar ist, ein konkretes Datum verkünden.