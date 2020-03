Valve: Deshalb ist Half-Life 2 - Episode 3 nie erschienen

Zwölfeinhalb Jahre nach der Veröffentlichung von Half-Life 2 - Episode 2 warten Spieler noch immer auf eine Auflösung des Cliffhangers und eine direkte Fortsetzung der Handlung um Gordon Freeman. Im Gesprächt mit IGN äußerte sich Level-Designer Dario Casali jetzt dazu, wieso Episode 3 so lange auf sich warten lässt.

Casali führt die ins Leere laufende Entwicklung insbesondere auf das Fehlen einer zündenden Idee und die Angst vor Scope Creep – die schleichende Ausweitung eines Projekts – zurück. Ursprünglich habe sich Valve das Episoden-Konzept nämlich ausgedacht, nachdem sich die Arbeiten am zweiten Teil wegen der parallelen Entwicklung der Source-Engine in die Länge gezogen haben:

Nachdem wir sechs Jahre lang an Half-Life 2 gearbeitet haben, wollten wir nicht wieder so lange in der Dunkelheit verschwinden. Also haben wir mit den Episoden angefangen weil wir dachten, wir haben jetzt eine stabile Technologie. Wir verstehen die Charaktere, wir verstehen die Story, wir haben die meisten Mechaniken. Lasst uns doch einfach kleinere Portionen servieren und das dafür öfter. Wir dachten, den Spielern wäre das lieber als wieder sechs Jahre und meherere Verzögerungen abzuwarten.