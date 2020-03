Folding@Home: Mit euren Rechnern Covid-19 bekämpfen

Viele von euch müssen aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 von zu Hause aus arbeiten. Andere von euch versuchen vielleicht, sich ihre freie Zeit durch surfen im Internet zu vertreiben. Allen diesen Tätigkeiten gemein ist, dass sie die Prozessoren und Grafikkarten eurer Computer in der Regel nicht auslasten, insbesondere wenn ihr potente Gaming PCs besitzt. Diese brachliegende Rechenkraft könnt ihr sinnvoll im Kampf gegen SARS-CoV-2, das Covid-19 verursachende Virus, einsetzen.

Das bereits seit vielen Jahren von verschiedenen, meist US-amerikanischen Wissenschaftseinrichtungen unterstützte Projekt Folding@Home simuliert die Proteinfaltung in bestimmten Molekülen, um damit ein besseres Verständnis über deren Dynamik zu erlangen. Ziel ist dabei unter anderem, Angriffspunkte für neue Therapieverfahren zu finden. Die Simulationen werden in einzelne Arbeitseinheiten unterteilt und von den angeschlossenen Teilnehmern berechnet. Wer von euch mitwirken möchte, muss nur den unter diesem Link herunterladbaren Client für Windows, MacOS oder Linux installieren und ausführen. Auch wenn euer Rechner schon älter und schwächer ausgestattet ist, könnt ihr so helfen. Momentan werden fast ausschließlich Aufgaben zu SARS-CoV-2 verteilt, zu anderen Zeiten beispielsweise auch zu Alzheimer, Parkinson und verschiedenen Krebsarten.