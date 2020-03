Gabe Newell äußert sich zu Steam vs. Epic Games Store

Spielejournalisten haben in diesen Tagen Glück. Ein sonst medienscheues Reh der Branche lässt sich aktuell im Release-Windschatten von Half-Life - Alyx öfter mal vor Kameras beziehungsweise in Interviews blicken und es lassen sich ihm auch mal Off-Topic-Antworten entlocken. Die Rede ist natürlich von Valve-Mitgründer und Designer-Guru Gabe Newell. Von den Kollegen des EDGE Magazins zur Rivalität mit Epic und den Folgen des Konkurrenzkampfes auf dem Spielemarkt befragt, äußerte sich Newell folgendermaßen:

Ein Wettbewerb zwischen Game-Stores ist großartig für alle Beteiligten. Es sorgt dafür, dass wir und alle anderen ehrlich bleiben. Aber kurzfristig kann es auch ganz schön hässlich sein. Man denkt sich: Argh, sie schreien, sie lassen uns schlecht aussehen, aber auf lange Sicht profitiert jeder von der Disziplin und der Aufmerksamkeit, die du deinem Business gegenüber haben musst, wenn jemand Fremdes auf den Markt kommt und dich herausfordert.

Wir drehen nicht durch wegen dem Wettbewerb, wir flippen aber aus, wenn jemand versucht den Wettbewerb zu unterbinden. Wenn wir gefragt werden, was beängstigender ist, dann sind es Menschen, die sich in das Apple-Modell der vollen Kontrolle und der gesichtslosen Bürokratie verlieben. Ein System, das Produkte komplett vom Markt ausschließt, wenn sie ihm nicht passen. Oder einen Store so gestaltet, dass der Mehrwert der Software fürs Erlebnis minimiert wird.