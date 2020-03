FIFA 20: Spanische Fußballliga trägt Spiele virtuell aus

PC Switch XOne PS4

Am gestrigen Sonntag haben einige Mannschaften der spanischen La Liga in einer Art Benefiz-Turnier ausgefallene beziehungsweise verschobene Spiele der Saison 2020 virtuell nachgeholt und den Fans online live präsentiert. Jeweils ein Profispieler aus jedem Club konnte in einem FIFA 20-Duell gegen einen anderen Kontrahenten antreten. Das Finale zwischen Marco Asensio von Real Madrid und Aitor Ruibal von CD Leganés entschied ersterer für sich und führte in einem spannenden Spiel Real mit 4:2 zum virtuellen Turnier-Sieg.

Übertragen wurde das Ganze auf dem Twitch-Kanal von ibai. Während des Turniers, das knapp fünfeinhalb Stunden dauerte, konnte eine Spendensumme von über 140.000 Euro für UNICEF gesammelt werden, das die Spende für den Kampf gegen Covid-19 einsetzen wird. Die Spiele hatten reinen Unterhaltungswert und haben keinerlei Auswirkung auf die Saison-Tabelle.

Nach der Zusage von Sergio Roberto von FC Barcelona hatte sein Club vor Turnierstart kurzfristig einen Rückzieher gemacht, da die aktuellen Sponsoring-Verträge des Vereins mit Konami und somit mit EAs Konkurrenz abgeschlossen wurden und nur eine Teilnahme in eFootball PES 2020 erlaubt hätten.

Über ein ähnlich gestaltetes Entertainment-Event der Formel 1 haben wir euch gestern bereits informiert. Demnächst werden mehrere Sportverbände versuchen, derartige Events im virtuellen Raum auf die Beine zu stellen, um die sportfreie Zeit während der Pandemie zu überbrücken und ein wenig Unterhaltung zu den Fans nach Hause zu bringen.