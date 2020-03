Tomb Raider: "Stay at home and play!"-Gratisaktion auf Steam

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux MacOS

Tomb Raider ab 6,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Tomb Raider ab 12,99 € bei Amazon.de kaufen.

Aktuell hat Valve im Rahmen der "Stay at home and play!"-Aktion zwei Titel des Publishers Square Enix rund um die Spielikone Lara Croft gratis auf Steam im Angebot. Es handelt sich um das Reboot von Tomb Raider (im Test mit Wertung 9.0) aus dem Jahr 2013 und das Spin-Off Lara Croft und der Tempel des Osiris (im Test mit Wertung 8.0).

Beide Spiele könnt ihr eurer Bibliothek dauerhaft hinzufügen, nur müsst ihr euch beeilen, da die Gratis-Aktion nur noch bis morgen früh, 24. März 2020, 8:00 Uhr deutscher Zeit auf der Downloadplattform läuft. Wer den ersten Teil der neuen Trilogie noch nicht gespielt hat, dann gibt es hier die Gelegenheit. Wem der Sinn mehr nach Action, Rätsel und Jump and Run aus der Iso-Perspektive steht, dem bietet sich mit diesem Angebot eine durchaus gelungene Alternative zur Hauptreihe.

Wir haben hier auf GamersGlobal außerdem eine Übersicht an Gratisschnäppchen zusammengestellt, wo wir Spiele und Apps zusammentragen, die auf verschiedenen Plattformen oder von Publishern und Entwicklern direkt aufgrund der Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Covid-19-Pandemie gratis angeboten werden. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, so dass ihr immer up to date bleibt. Falls ihr selber solche Angebote sichtet, teilt es uns doch bitte in den Kommentaren mit und wir fügen sie in die Liste ein.