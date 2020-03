Stalker 2: Erster Screenshot zum Open-World-Titel veröffentlicht

PC XOne PS4

Vor nicht ganz zehn Jahren – im August 2010 – berichteten wir erstmals über Stalker 2, das seinerzeit offiziell angekündigt wurde. In den darauffolgenden Jahren gab das Entwicklerstudio GSC Game World nur wenige Informationen zum Nachfolger des im März 2007 erschienenen Stalker - Shadow of Chernobyl (im User-Artikel) preis. So berichteten wir zum Beispiel im Januar dieses Jahres, dass der Titel auf der Unreal Engine von Epic Games basiert.

Nachdem ihr in unserer Galerie zum Spiel derzeit ausschließlich Artworks findet, veröffentlichte GSC Game World kürzlich den ersten Screenshot zu Stalker 2. Das Datum ist dabei nicht zufällig gewählt, da das erste Stalker-Spiel ebenfalls an einem 23. März herausgegeben wurde. In einer bei Twitter veröffentlichten Nachricht schreiben die Entwickler unter anderem:

Vor 13 Jahren veröffentlichten wir Stalker - Shadow of Chernobyl. Danach war die Welt nicht mehr dieselbe. Millionen von Spielern stürmten in die Zone. Angetrieben von dem Wunsch, Geheimnisse aufzudecken, überwanden sie Schwierigkeiten, suchten nach Schätzen, bekämpften Monster und schlossen sich Fraktionen an. Ihr habt euch verändert, um echte Stalker zu werden. Ihr habt diesen Tag für immer zu etwas Besonderem gemacht. Das zweite Kapitel der Stalker-Saga wird unser bisher ehrgeizigstes Spiel. Es wird das legendäre Vermächtnis erfüllen. Viele von euch befinden sich derzeit in der sozialen Isolation. Deshalb sind wir heute, zu einem ganz besonderen Anlass, bereit, das Geheimnis dessen, woran wir arbeiten, ein wenig aufzudecken. [...]

Abgeschlossen wird das Posting mit dem Hinweis, dass im Laufe dieses Jahres weitere Informationen folgen. Ob es sich beim geplanten Releasezeitraum von Stalker 2 nach wie vor um das Jahr 2021 handelt, erfahren wir vermutlich in den kommenden Monaten.