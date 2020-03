Dreams: Sony entfernt nach Nintendo-Beschwerde Mario-Modelle

PS4

Das japanische Unternehmen Nintendo hat nicht unbedingt den Ruf, dass es wohlwollend auf Fan-Projekte schaut, beziehungsweise wenn man die Rechte an den hauseigenen Marken für eigene Entwicklungen nutzt. Nun hat es indirekt auch Sony erwischt, wie der Bastler PieceofCraft auf Twitter berichtet. In dem Kreativbaukasten Dreams (Vorstellungsvideo) hatte der User an die Super Mario-Spiele angelehnte Modelle gebastelt.

Konkret geht es wohl um eine Spielfigur, die viele andere Nutzer in ihren Projekten verwendet haben. Dabei handelt es sich um einen ziemlich originalgetreuen Nachbau des Ex-Klempners. Laut seinem Twitter-Posting habe sich eine größere Videospielfirma, deren Name er aber nicht verraten wolle, an ihn gewendet. In einem weiteren Tweet bestätigt er jedoch, dass es sich um Sony handelt, die auf den Wunsch von Nintendo hin handeln. Allerdings habe er bereits einen Plan in der Hinterhand, wie er seine Mario-Kreationen wieder auf die Plattform bringen wolle. Aktuell sei besagte Kreation weder von ihm noch von anderen Usern auffindbar.