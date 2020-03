Montagmorgen-Podcast #341

Teaser Auch an diesem schönen Montagmorgen haben sich Jörg und Dennis zum Podcast zusammengefunden, natürlich remote. Sie plaudern über das WH2-Letsplay und die vielen geplanten Inhalte der nächsten Tage.

Die zweite Woche, in der die GamersGlobal-Redaktion größtenteils remote arbeitet, ist angebrochen. Das hindert uns natürlich nicht daran, auch an diesem schönen Montagmorgen feinste Podcastunterhaltung für euch zu bieten. Jörg und Dennis plaudern über ihr erstes Quarantäne-Wochenende, es gibt einen Informations-Overkill zum aktuell anlaufenden Warhammer-Letsplay und wer denkt, dass wir Themenmangel aufgrund der aktuellen Ausnahmesiutation hätten, der wird in der Vorschau eines Besseren belehrt. Alle Themen in der Übersicht: