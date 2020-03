World of Warcraft: Doppelte XP anlässlich der Corona-Pandemie

PC MacOS

World of Warcraft ab 14,95 € bei Amazon.de kaufen.

Noch bis zum 20. April 2020 erhaltet ihr in Blizzards MMORPG-Platzhirsch World of Warcraft die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Das gilt sowohl für WoW-Abonnenten als auch Spieler der kostenlosen Starter Edition. Das sollte es euch auch erleichtern, eure Charaktere und Erbstücke für den Raid Ny'alotha, The Waking City in Form zu bringen. Der frische Raid wurde erst Anfang diesen Jahres hinzugefügt.

"Wenn ihr drinnen bleibt und euch in Azeroth findet, bekommt ihr einen speziellen Bonus mit auf den Weg", heißt es in Blizzards Ankündigung. Damit gesellt sich World of Warcraft zu Titeln wie Borderland 3, Grand Theft Auto 5 Online, Halo - The Masterchief Collection, Halo 5 - Guardians und Read Dead Online, die euch mit XP-Buffs, kostenlosen Skins und anderen Goodies in Zeiten der Corona-Pandemia dazu animieren wollen, daheim zu bleiben und zu spielen.