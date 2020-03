Stay Safe! Jam mit zahlreichen deutschen Spieleentwicklern angekündigt

Normalerweise treffen sich bei Game Jams zahlreiche Entwickler an einem Ort, um in kurzer Zeit Spiele passend zum Thema der Veranstaltung zu programmieren. Die Versammlung großer Menschenmassen gilt es natürlich in Zeiten der Corona-Pandemie zu vermeiden. In diesem Sinne hat das Hannoveraner Spielestudio Nukklear (Comanche) nun den speziellen Stay Safe! Jam ausgerufen.

Beim Stay Safe! Jam erschaffen alle Teilnehmer vom 27. bis 29. März von daheim aus ihre Beiträge und setzen damit auch ein Zeichen für den Zusammenhalt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Momentan wird die offizielle Website zum Game Jam noch aufgebaut, doch haben bereits zahlreiche Hersteller ihre Teilnahme bekannt gegeben, darunter Bethesda, Devolver, Crytek, THQ Nordic, Ubisoft und Wargaming.