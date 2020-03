GG-Rückblick KW 12/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 54,95 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 12: Rückblick von Sonntag, 15. März, bis Samstag, 21. März 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Eine mit redaktionellen Inhalten vollgepackte Woche liegt hinter uns: Neben unseren beiden Podcasts testeten wir Animal Crossing - New Horizons, Panzer Corps 2 und Doom Eternal, zu Letzterem könnt ihr euch zum Beispiel auch die Stunde der Kritiker anschauen. Außerdem veröffentlichten wir eine Preview zu Port Royale 4 oder auch Videos zu Wasteland 3 und Persona 5 Royal. Interessiert hat euch darüber hinaus unsere Analyse zu den jüngst bekanntgegebenen PS5-Spezifikationen, und auch zum Let's Play zu Total War - Warhammer 2 erhaltet ihr weitere Infos samt eigener Statusseite. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Zwei News-Themen, deren Abruf- und Kommentarzahlen eng beeinander liegen, haben euch in den vergangenen Tagen am meisten interessiert: Die offiziellen Hardware-Spezifikationen der kommenden Konsolen von Sony und Microsoft. Ebenfalls häufig aufgerufen waren die Meldungen über GameStop USA, dessen Geschäfte trotz Corona-Krise weiter geöffnet blieben (inzwischen nicht mehr), oder auch Äußerungen des Valve-Chefs Gabe Newell. Weitere News befassen sich mit Cyberpunk 2077 oder auch der GDC-Ersatzveranstaltung. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 22. März (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

In Bezug auf die Community-Inhalte begann die vergangene Woche mit dem Spiele-Check zu The Escaper, gefolgt vom User-Artikel zum fünfjährigen Jubiläum der DU-Galerien, dem ein weiterer Spiele-Check zum Rennspiel TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 folgte. Empfohlen seien außerdem abermals die (umfangreichen) Lesetipps zum Wochende. Letztmalig weisen wir schließlich auf ein mögliches Community-Projekt zum LWS-Franchise hin:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Übersicht: Zahlreiche Spiele und Spiele-Apps aktuell gratis

Aufgrund der aktuellen Krise, in der weltweit viele, viele Menschen ihre Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen (müssen), verlinken wir an dieser Stelle ausnahmsweise auf eine „Schnäppchen“-News. Aufgelistet werden Spiele(-Apps), die derzeit kostenfrei oder vergünstigt zu haben sind. Solltet ihr weitere Tipps haben, könnt ihr sie in die Kommentare unter der News schreiben.

» Hat einen zweiten Katzenschlafplatz auf dem Schreibtisch eingerichtet. «

— Hannes Herrmann am 17. März 2020

❺ ⚊ KW 12/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im Zusammenhang des derzeitigen, sehr wichtigen „Wir bleiben Zuhause“-Aufrufs verweisen wir auf eine damalige News, die euch über eine aktuell aus 36 Videos bestehende Cartoon-Serie zu FTL informiert. Darüber hinaus berichteten wir über eine mögliche Trennung von Hideo Kojima und Konami – das Ergebnis kennt ihr – oder auch Spielkarten im Design klassischer Konsolen. Zu den Test aus dem März 2015 gehören Battlefield - Hardline und Mario Party 10, zu dem euch außerdem ein über 30 Minuten langes Multiplayer-Video zur Verfügung steht:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: