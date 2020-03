Streaming: Netflix, YouTube, Amazon und Disney+ reduzieren Bandbreite

Da sich während der Covid-19-Pandemie besonders viele Menschen zuhause aufhalten, sei es aufgrund häuslicher Quarantäne, Homeoffice sowie aus Gründen beruflicher Freistellung oder schlicht aus Solidarität den Risikogruppen gegenüber, ergeben sich weltweit veränderte Herausforderungen in Bezug auf die Internetnutzung. In einigen Ländern Europas sind die Netze mit der sprunghaft angestiegenen Nutzung schlicht überlastet. Besonders hohe Datenmengen werden dabei beim Streamen von Filmen, Serien und Spielen in hoher Qualität erreicht.

Telecom Italia beispielsweise hatte nach der landesweiten Ausgangssperre eine 70-prozentige Zusatzbelastung der Netze registriert. Als dann starke Peaks durch Fortnite und Call of Duty - Warzone hinzukamen, brach das Netz teilweise zusammen. Die schweizer SwissCom drohte aufgrund punktueller Ausfälle der Netze gar mit Regulierungen durch den Bund zur Sperrung oder Drosselung "nicht versorgungsrelevanter Dienste".

Nachdem EU-Industriekommissar Thierry Breton die Unternehmen aufgefordert hatte, dafür zu sorgen, dass während der Krise das Netz europaweit leistungsfähig bleibe, haben die großen Streaminganbieter reagiert und mit der Reduzierung ihrer Bandbreite begonnen.

Netflix wird für die nächsten 30 Tage die Videoqualität seines Angebotes senken und somit gut 25 Prozent der Kapazität freigeben. YouTube wird die Übertragung "vorübergehend auf Standard-Auflösung" herunterstufen, genauso wie Amazon Prime, die die Bitraten ebenfalls reduzieren werden, um eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Die beiden Unternehmen haben bis dato keinen genauen Zeitraum genannt, wie lange die Reduzierung anhalten solle. Man sei permanent im Gespräch mit den Behörden und würde die Anforderungen zeitnah anpassen, so die Sprecher der Anbieter.

Der neue Karpfen im Streamingteich, Disney+, der sich eigentlich in zwei Tagen, am 24. März 2020, einen fulminanten Start in Europa erhofft hatte, wird ebenfalls die Bandbreite um 25 Prozent reduzieren und keine hohen Auflösungen zum Start der Plattform anbieten. In Frankreich wird aus Sorge um das überlastete Netz sogar der Starttermin auf den 7. April 2020 verschoben. Diverse andere Streamingdienste wollen dem Beispiel folgen und ebenfalls Drosselungen in Erwägung ziehen, um die großflächige und notwendige Versorgung in Zeiten der Krise nicht zu gefährden.

Laut den großen Festnetzanbietern in Deutschland, wie die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica, ist das Netz hierzulande für jeden Ansturm gut gerüstet. Seit Januar bereits laufen diverse Pandemiepläne, die Kapazitäten schrittweise auszubauen. Am 11. März erst gab es einen Messrekord am Internetknoten DE-CIX zu verzeichnen. Dort wurde erstmals die unfassbare Menge von neun Terabit pro Sekunde gemessen.