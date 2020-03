Guilty Gear - Strive: Closed Beta und neuer Trailer

PS4

Arc System Works hat an diesem Wochenende eine Closed Beta für das PS4-exklusive Prügelspiel Guilty Gear - Strive angekündigt. Diese soll vom 16. bis 19. April 2020 stattfinden. Anmelden könnt ihr euch über diesen Link. Einladungen werden ab dem 12. April verschickt. Während der Beta werden die sieben Charaktere Axl, Chip, Faust, Ky, May, Potemkin und Sol zur Auswahl stehen.

Guilty Gear - Strive wird auf Basis der Unreal Engine entwickelt und soll den gewohnten Manga-Comic-Look der Serie noch besser zur Geltung bringen. Die Entwickler setzen in Sachen Netcode außerdem auf Rollback, was zur Zeit noch in Entwicklung ist. Dieser soll bei Online-Matches um einiges besser performen und unterschiedliche Konsolenpower sowie Netz-Bandbreiten und Streaming-Kapazitäten ausgleichen und das Geschehen auf den Bildschirmen millisekundengenau synchron halten. Zur Beta wird jedoch noch auf den Delay-Based-Netcode zurückgegriffen, die spezielle Netzwerk-Infrastruktur soll aber bereits einem Stresstest unterzogen werden.

In einem neuen einminütigen Trailer, den wir euch unten eingebunden haben, werden zudem die beiden neuen Charaktere Millia Rage und Zato=1 vorgestellt. Guilty Gear - Strive soll Ende des Jahres vorerst nur für die PlayStation 4 erscheinen.