Wegen Covid-19: GameStop USA schließt Filialen jetzt doch

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie erklärte GameStop nun doch die vorübergehende Schließung ihrer Filialen in den USA für den Publikumsverkehr. Erst vor wenigen Tagen erklärte das Unternehmen, dass es seiner Ansicht nach zum "unverzichtbaren Handel" gehöre und seine Geschäfte daher trotz behördlicher Mahnung nicht schließen wolle (wir berichteten) – was zu massiver Kritik führte. Jetzt heißt es seitens GameStop-CEO George Sherman:

Dies ist eine nie dagewesene Situation und jeder Tag bringt neue Informationen über die Covid-19-Pandemie. [...] Wir haben uns stets an die Richtlinien der CDC [Gesundheitsamt] für den Einzelhandel und die Anweisungen örtlicher Verwaltungen gehalten. [...] Unsere Geschäfte werden durch Vor-Ort-Abholung und Lieferungen weiter operieren.

Die Meldung kommt in einer Zeit, in der GameStop USA ohnehin mit rückläufigen Einnahmen umgehen muss (wir berichteten). Es könnte außerdem der Verdacht lauter werden, das Unternehmen hätte die Schließung seiner Filialen für den Launch von Animal Crossing - New Horizons (GG-Test) am Freitag hinausgezögert.