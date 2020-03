The Last of Us 2: Naughty Dog stößt mit hartem Crunch auf Kritik

PS4

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der bekannte Autor und Spielejournalist Jason Schreier hat auf Kotaku einen umfangreichen Artikel veröffentlicht, in dem er angibt, Kontakt zu 13 ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern von Naughty Dog gehabt zu haben und sie zu den Arbeitsbedingungen im Allgemeinen und der Situation im Hinblick auf die Entwicklung von The Last of Us - Part 2 (im Angeschaut-Artikel) im Speziellen befragt zu haben.

Die veröffentlichten Aussagen, die auf Wunsch der Mitarbeiter des Studios anonymisiert wurden, werfen kein gutes Licht auf den Entwickler aus Santa Monica. Die Maßnahmen zur Geheimhaltung der Quellen sind laut Kotaku notwendig, da den Studiomitarbeitern untersagt ist, über Interna dieser Art zu sprechen.

So wird laut Schreier in der Endphase der Entwicklung – das Spiel soll Ende Mai diesen Jahres erscheinen – eine ziemlich harte, monatelange Crunch-Phase gefahren, die mit regelmäßigen 12-Stunden-Tagen, Nachtarbeit und Wochenenden im Büro, wenig bis gar nicht sozialverträglich umgesetzt werde. Auch wenn es durchaus vorkäme, dass vereinzelte Mitarbeiter einen solchen Crunch zur Umsetzung des selbstauferlegten Qualitätsstandards befürworten würden und einzelne Entwickler-Veteranen es auch schafften, einen "normalen" Arbeitstag zu realisieren, berichten alle 13 Befragten von deutlich negativen Auswirkungen dieser arbeitsintensiven Phasen, zumal sie regelmäßig bei den Produktionen des Studios praktiziert würden.

Crunch-Phasen sind in der Branche bedauerlicherweise nichts Neues und Naughty Dog bildet da auch keine Ausnahme, die Vorwürfe in diesem Fall scheinen sich aber zu mehren und auf ein strukturelles Fehlmanagement hinzudeuten und werfen bei den Mitarbeitern immer mehr die Frage auf, "ob es das wert ist".

Der Bericht auf Kotaku zeigt auf, dass die Verantwortlichen bereits bei den Einstellungsgesprächen keinen Hehl daraus machen, welche "Attitude" sie von den Angestellten erwarten. Es werden Perfektionisten gesucht, die bereit seien, für ein gutes Spiel Opfer zu bringen. Man würde sich zwar auch um die Mitarbeiter kümmern, indem man sie mit Essen und Getränken versorge und ihnen Pausen einräume, der Ton sei aber eindeutig: "Mach deinen Job, koste es, was es wolle."

Die intensive Arbeit an den Titeln würde sich laut einiger Aussagen zwar positiv auf die hohe Qualität der Spiele auswirken, die negativen Konsequenzen auf das Privatleben, den physischen und psychischen Zustand der Entwickler und auf das allgemeine soziale Gefüge sowie die Stimmung im Unternehmen stünden in keinem Verhältnis. Angeblich sollen 14 von 20 in den Credits von Uncharted 4 - A Thief's End (im Test mit Wertung 9.5) genannten Mitarbeitern, die nicht zur Führungsebene gehörten, wegen der katastrophal empfundenen Bedingungen das Unternehmen verlassen haben. Auch unter langjährigen Veteranen wird Kritik laut, die aufgrund ihres Alters diese Schlagzahl nicht mehr mitgehen könnten oder wollten.

Für einige sei die Arbeit bei Naughty Dog ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite würde man fantastische Spiele produzieren, mit den Besten der Branche zusammenarbeiten, sehr gut bezahlt werden und nach Produktionsende könne man sich längere Zeit freinehmen, nur müsste man dafür sehr viel opfern, einen der Arbeit angepassten Lebensstil führen oder sein Privatleben den Anforderungen unterordnen und sähe keine Perspektive auf Besserung. Es gehe laut Schreier sogar so weit, dass manche Mitarbeiter sich insgeheim wünschten, The Last of Us - Part 2 würde ein Flop, damit die Studioleitung endlich gezwungen wäre, Grundlegendes zu ändern.