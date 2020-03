Virtual Grand Prix: Formel 1 trägt Rennen virtuell aus

PC XOne PS4

Der Corona-Virus hat die Sportwelt im Würgegriff. Nahezu alle Veranstaltungen weltweit, unabhängig von der Sportart, sind aufgrund notwendiger Maßnahmen für die Verlangsamung der Covid-19-Pandemie von Verschiebungen oder kompletten Ausfällen betroffen. Auch die Formel 1 hat die ersten sieben Rennen der Saison 2020 bereits abgesagt, auch wenn nun Termine später im Jahr gefunden werden sollen, um Rennen nachzuholen.

Bis dahin aber sollen laut offizieller Bekanntmachung die verschobenen Rennen virtuell ausgetragen werden. Die Formel 1 hat am Freitag den Start des Virtual Grand Prix 2020 bekanntgegeben. Seit 2017 haben einige Rennställe eSports-Teams gegründet. Mittlerweile sind sogar alle Crews dazu verpflichtet, ein entsprechendes eSports-Team auf die Beine zu stellen, um in der eigens dafür gegründeten Liga Turniere zu bestreiten. Mit dieser Liga oder gar den echten Rennen soll jedoch der angekündigte Virtual Grand Prix nichts zu tun haben.

Weder sollen die Profi-Gamer sich messen noch sollen die Rennergebnisse Einfluss auf die offizielle Rangliste oder die Saison-Tabelle haben. Laut der Ankündigung sollen die virtuellen Grand Prix reinen Unterhaltungscharakter haben und die Fans der schnellen Flitzer bis zum nächsten echten Grand Prix vertrösten beziehungsweise ihnen gewohnte Spektakel mit ihren Teams und den Stars des Sports bieten.

Echte Formel-1-Fahrer sollen sich mit ausgewählten Prominenten, wahrscheinlich auch mit namhaften Champions aus der SIM-Racer-Szene um die Poleposition und den Grand-Prix-Sieg streiten. Ausgetragen werden die Rennen in der Rennsimulation F1 2019 von Codemasters. Gleich am heutigen Sonntag, 21:00 Uhr deutscher Zeit soll es mit dem Großen Preis von Bahrain losgehen und alle vorgesehenen Rennwochenenden bis einschließlich Mai sollen folgen. Auch zwischen den Grand Prix soll es Events geben, wo Fans sich direkt mit ihren Formel-1-Stars messen werden können. Übertragen werden die Veranstaltungen live via Twitch, dem offiziellen F1-Youtube-Kanal und per Facebook.

Das Rennen auf der virtuellen Sakhir-Strecke heute Abend wird nur 28 Runden betragen, was in etwa der Hälfte der regulären Renndistanz entspricht. Das gesamte Event soll inklusive Qualifying etwa anderthalb Stunden dauern. Die Regularien werden aufgrund der Chancengleichheit angepasst. Beispielsweise werden alle Fahrzeuge identisch konfiguriert und das Schadensmodell wird reduziert. Fahrer mit weniger Erfahrung in F1 2019 können jedoch Assists wie ABS (Antiblockiersystem) und Traktionskontrolle nutzen.

Unklar ist noch, welche Formel-1-Fahrer tatsächlich an den Events teilnehmen werden. Während McLaren-Pilot Lando Norris und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen begeisterte F1-Gamer sind und sich auf das Event freuen, ließ Ferrari-Pilot Sebastian Vettel verlauten, er sei kein besonders großer Fan des Digitalsports. Das Mercedes-Team rund um Weltmeister Lewis Hamilton gab an, an der Teilnahme zu arbeiten. Es gäbe noch Herausforderungen bei der Durchführbarkeit und der Logistik, man würde aber "in irgendeiner Form" daran teilnehmen. Es scheint zur Zeit noch an Profilenkrädern und notwendigem Equipment bei einigen Teilnehmern zu mangeln.

Um die behördlich angeordneten Maßnahmen betreffend Sportveranstaltungen umzusetzen, sollen die Fahrer und alle Beteiligten von sicheren Orten aus online zugeschaltet werden. Lediglich das Hosting, die Kommentatoren und die allgemeine Berichterstattung und Live-Organisation sollen in der Gfinity Esports Arena in London stattfinden. Der Auftakt der echten Formel 1 ist aktuell der 7. Juni in Baku (Aserbaidschan). Sollte die Pandemie bis dahin nicht unter Kontrolle sein, wird der Virtual Grand Prix auf weitere Rennen und Termine ausgeweitet. Sollten Rennstrecken aus der Saison 2020 nicht in F1 2019 vorhanden sein, werden alternative Rennkurse für den Wettbewerb ausgewählt.