PS5 oder Xbox Series X?

Teaser Inzwischen gibt es haufenweise Details zu den kommenden Spielekonsolen von Microsoft und Sony. Aber auf welche der beiden Plattformen seid ihr im Moment am meisten scharf?

Auch diese Woche wurde vor allem von den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise beherrscht. Sowohl Microsoft als auch Sony ließen es sich dennoch nicht nehmen, am Montag respektive Mittwoch die finalen Hardware-Spezifikationen von Xbox Series X (Details ) und PlayStation 5 (Details ) bekannt zu geben. Konkrete Termine oder Preisdetails wurden dabei zwar noch keine genannt, zumindest auf dem Papier wissen wir nun aber zumindest, zu was die lose für Ende 2020 angekündigten Zauberkisten zu leisten im Stande sein werden. Insbesondere Microsoft setzt auf spezielle Komponente und neuartige „Spielereien“. Aber auch Sony stellte, schließlich drehte sich auch beim japanischen Hersteller alles um Hardware und potenzielle Leistungsfähigkeit des Geräts, die Technik ins Zentrum.Dass ihr eure letztliche Entscheidung, ob ihr eine der beiden Konsolen oder gar beide kaufen werdet, in den meisten noch längst nicht getroffen haben werdet, ist uns klar. Nach Bekanntgabe der Hardware-Spezifikationen und aller sonstigen, bislang bekannten Details, möchten wir die jüngsten Vorstellungen von Xbox Series X und PS5 aber zum Anlass nehmen, um eure aktuelles Interesse daran abzuklopfen. Tendiert ihr aktuell eher zu Sonys Nachfolgekonsole, deren Vorgänger PS4 die Xbox One erfolgstechnisch deutlich in den Schatten stellte? Reizt euch die kommende, offenbar leistungsfähigere der beiden Next-Gen-Konsolen aus dem Hause Microsoft mehr? Vielleicht seid ihr ja auch auf beiden ungefähr gleich scharf – oder aber habt (aktuell noch) an keiner der beiden Plattformen nennenswert Interesse.Lasst uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage wissen, welche Plattform euch aktuell am meisten anspitzt. Lasst uns in den Kommentaren unter dieser zudem gerne genauer wissen, weshalb ihr im Moment dieser oder jener Plattform den Vorzug geben würdet. Fühlt euch, wie üblich, herzlich dazu eingeladen, im Kommentarbereich eure Meinung mit den anderen Usern zu diskutieren, um das Meinungsbild dieser Umfrage zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link