Bleibt zu Hause: Zahlreiche Indie-Spiele kostenlos auf itch.io verfügbar

PC

Es sollte nun langsam auch beim Letzten angekommen sein, dass es vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie enorm wichtig ist, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen. Viele Indie-Entwickler möchten euch dabei unterstützen und verschenken auf der Indie-Spieleplattform itch.io derzeit ihre Spiele oder bieten Rabatte an.

Derzeit kostenlos gibt es zum Beispiel das Point-&-Click-Adventure Milkmaid of the Milky Way, in dem ihr mit einem norwegischen Milchmädchen aus den 1920ern auf ein Alien-Raumschiff stoßt. Ebenso gratis könnt ihr das Story-Adventure Where The Water Tastes Like Wine (im Angespielt-Bericht) zocken, das euch als Landstreicher auf eine Reise durch die USA führt. Wem dies zu trocken ist, der kann sich als Weltraum-Captain im Comic-Adventure Captain Disaster in Death Has A Million Stomping Boots auf eine Reise durch die Galaxis begeben. Zahlreiche weitere Gratis-Titel findet ihr über den Quellenlink.