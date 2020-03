PC MacOS andere

Gerade in den Zeiten der Corona-Isolation ist es wichtig sich beschäftigen zu können, deshalb machen die Lesetipps keine Pause. Vielen Dank auch an die Tippgeber Jochen B. und Chris L. In dieser Ausgabe feiern wir zwei Geburtstage, zum einen des Klassikers Die Sims und zum anderen eines Retroportals. Ein Blick auf alte PC-Gehäuse kann Erinnerungen an die ersten Heimcomputer wecken, während wir uns mit der Frage beschäftigen was ein gutes Rollenspiel ausmacht. Zuletzt untersuchen wir wie F2P Spiele Probleme bei der Motivation erzeugen können. Bleibt gesund und viel Spaß mit den Lesetipps!



Die Sims • Das Leben virtualisiert

quick-save.de vom 06.03.2020, von Kevin Puschak

Nach 20 Jahren die Sims ist ein kleiner Rückblick nicht verkehrt. Vor allem da mich das Spiel seinerzeit auch begleitet hat. Erst noch im ernsthaften Versuch den selbst erstellten Sim erfolgreich werden zu lassen. Später dann beim Experimentieren wie man die Nachbarschaft auslöschen kann. Mit den späteren Titeln erlosch dann mein persönliches Interesse. Dennoch denke ich gern an den ersten Teil zurück. Deswegen viel Spaß mit dem Artikel über das berühmte erste Sims:

"Im Februar 2000 erschien in Deutschland von den Machern von Sim City erneut eine große Simulation. Diesmal wird keine eigene Stadt kreiert, sondern eine Familie, deren Leben simuliert wird. Der Spieler kann größtenteils selbstständig ins Geschehen eingreifen. Das Konzept war interessant, allerdings wurde bezweifelt, ob es überhaupt funktionieren könne. Doch die Zweifel verflogen schnell, die Presse war begeistert und lobte diese Einzigartigkeit.

In Die Sims kann der Spieler eine Nachbarschaft voller Familien erschaffen. Diese bestehen aus virtuellen Figuren, den namensgebenden Sims. Sie können entweder männlich, weiblich, hellhäutig, dunkelhäutig, erwachsen oder ein Kind sein. Eine Familie kann dabei aus maximal acht Sims bestehen. Jede Familie besitzt ein Grundstück, auf dem man einen Unterschlupf erstellen kann. Dabei kann der Spieler über das Schicksal der Sims, die er gerade steuert, selbst entscheiden. Sie können Freundschaften schließen, Karriereleitern hochklettern oder sogar heiraten und Kinder bekommen. Man kann ihr Leben aber auch – gerne unfreiwillig – zur Hölle machen. Ein genaues Spielziel gibt es nicht, es liegt in der Hand des Spielers, wann für ihn das Ziel seiner eigens kreierten Familie erreicht ist."

18 Jahre Kultboy.com

kultboy.com vom 19.03.2020, von Lisa Duck

Die Retroseite kultboy.com wird 18. Anlässlich des Geburtstags gibt es einen schönen Rückblick und auch lesenswerte Artikel. Erster Gratulant ist Manfred Kleimann, der ehemalige Chefredakteur der ASM, wie Jochen B. anmerkte. Neben einem Überblick was die Seite so alles geleistet hat, werden natürlich auch die dort aktiven Zuarbeiter geehrt.

"Eine kleine Zeitreise durch die Webseiten-Geschichte: von Orgien in Berlin, poetischen Ergüssen, Manni Kleimann und ganz viel Liebe!

Vorab gilt mein Dank Kultboy. Das ist noch nicht die zu erwartende und natürlich kommende Lobhudelei für diese Seite und seine Leistungen, sondern der Ausdruck für das entgegengebrachte Vertrauen die diesjährige Laudatio und Rückblende auf die letzten zwölf Monate formulieren zu dürfen. Es ist eine perfekte und sehr willkommene Gelegenheit interessantes über die Historie unseres Lieblingstreffpunkts herauszufinden. Außerdem die Möglichkeit mehr über den Werdegang, die Dinge der Vergangenheit und die Ereignisse, welche diese Seite geprägt haben, in Erfahrung zu bringen. Anlässlich des besonderen Geburtstags sollten wir uns die Zeit nehmen in eine kleine Reise zu starten, welche diesmal nicht nur die letzten 365 Tage - sondern den gesamten Zeitraum von der Geburt bis zur Volljährigkeit von kultboy.com in den Fokus stellt. Habe alle Anstrengungen unternommen die Historie möglichst genau zu recherchieren und korrekt wiederzugeben. Wenn trotzdem irgendwo etwas nicht optimal formuliert dargestellt sein sollte - bitte ich darüber hinweg zusehen. Es war auf keinen Fall Absicht - und eine Maßregelung steht mit der Kommentarfunktion jedem zur Verfügung. Ziel der nun folgenden Zeilenansammlung ist die Ehrung einer besonderen Sache, welche nun bereits seit 18 langen Jahren vielen Menschen sehr viel bedeutet."



C:\B_retro\Ausgabe_21\: Aus einer Zeit, in der nicht nur die Maus mausgrau war

computerbase.de vom 15.03.2020, von Sven Bauduin

Wer erinnert sich noch an die hässlich grauen Gehäuse? Früher als es noch wenig bis keine Casemods gab? Heutzutage sind die Gehäuse so schick, dass man sie problemlos vorzeigen kann. Das war nicht immer so. Der Artikel von Sven Bauduin setzt sich genau mit diesem Umstand auseinander.

"Heute sind Gehäuse oftmals kleine Kunstwerke. Ganz nach dem Geschmack des jeweiligen Anwenders und nicht selten mit äußerst großzügig bemessenen Glasflächen oder luftigem Mesh, bunter RGB-Beleuchtung und kompakten All-in-One- oder ausladenden Custom-Wasserkühlungen aufgewertet, sind Computergehäuse heute mehr als eine einfache Behausung der Hardware. Ganz nach dem Motto „Früher war alles anders!“, wirft die Redaktion heute einen Blick darauf, was die 1980er, 90er und frühen 2000er an Cases zu bieten hatten und welche Hardware sie beheimateten. Case History.

Den Anfang macht das Gehäuse des Olivetti M24, ein Desktop-PC auf Basis eines im 3.000-nm-Verfahren von MOS Technology gefertigten Prozessors vom Typ Intel 8086 mit 8 MHz und 128 kB Arbeitsspeicher.Gerade zu Beginn der 1980er waren horizontal ausgerichtete Gehäuse vom Typ „Desktop“ weit verbreitet und dienten nicht selten als Standort für einen Monitor. Mindestens ebenso obligatorisch wie stilprägend war die lange Zeit dominierende Farbgebung, die irgendwo zwischen Grau und Beige eingeordnet werden kann. Natürlich darf auch ein 5,25-Zoll-Diskettenlaufwerk nicht fehlen, aber hierzu mehr in Ausgabe 16: Die Geschichte der Diskette.

Die Abmessungen des Gehäuses des Olivetti M24 betrugen 160 mm × 380 mm × 415 mm (B×H×T), was in etwa dem damaligen Standard für Desktop-Gehäuse entsprach."

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Wochenend-Lesetipps KW4: Oldschool-RPGs, GoG, Nintendo

gamersglobal.de vom 24.01.2014, von Johannes

Die Lesetipps sind ja eher für eine kleine Zielgruppe, wenn man sich die Aufrufzahlen mal so ansieht. Wie sieht dann wohl die am meisten aufgerufene Lesetippsfolge aus? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und präsentiere hier die Antwort. Zum Zeitpunkt des Erstellens dieser Ausgabe waren es stolze 3.655 Aufrufe. Vorteil für euch, noch mehr Lesenswertes:

"Zu früh gefreut: Der Winter ist nun doch noch in Deutschland angekommen, in Teilen des Landes liegt inzwischen sogar Schnee. Wie gut, dass es sich die meisten da am Wochenende in den eigenen vier Wänden also richtig schön gemütlich machen können. Ganz unabhängig davon, ob ihr nun viel Zeit habt oder nicht, solltet ihr aber auf keinen Fall unsere neueste Ausgabe der Lesetipps verpassen. Dieses Mal geht es um die Download-Plattform GOG und um das Comeback klassischer Rollenspiele wie Wasteland 2 (GG-Preview) oder DSA - Blackguards (Stunde der Kritiker). Weitere Themen sind der Einsatz von Spielen in Assessment-Centern und die Abwärtsspirale, auf der sich Nintendo mutmaßlich befindet."



Was macht ein Top-Rollenspiel aus?

videospielgeschichten.de vom 07.03.2020, von David Engemann

David Engemann stört sich an den typischen Clickbait-Headlines ala "Die Top-100-xxxSpiele" und versucht auch in Worte zu fassen was ihn daran stört:

"Vor einigen Jahren war ich noch großer Fan der GameStar. Hier gab es ständig die besten News, Tipps und Videos. Heute dagegen erfüllt die GameStar für mich fast das “Bild-Image”. Ständig neue “Clickbait-Headlines”, die einzig dazu dienen, viele User auf die Webseite zu locken. Der eigentliche Inhalt ist anschließend oft leider nur noch halbgar. So wird aktuell eine Top-Liste nach der anderen veröffentlicht: “Top-Grafik Spiele”, “Top-Survival-Spiele”, “Top-Rollenspiele” und viele mehr.

Die “Top-100 Rollenspiel-Liste” der GameStar sorgte beispielsweise vom Schulhof bis Facebook für weitreichende Diskussionen. Gerne gebe ich offen, zu dass ich einer der “Hater” dieser Liste bin. Mir fehlt es einfach an Kriterien, an einem Regelwerk und anderen Gründen für die abschließende Platzierung eines Spiels. Warum wurden manche Spiele so weit nach vorne gehoben, andere nur wenig beachtet und wie wurde entschieden, welches Spiel zu den Top-Spielen gehört?"

Belohnungsmüdigkeit und korrumpierte Motivation

ludokultur.de vom 18.02.2020, von Fabian Fischer

Was passiert kann ein eigentlich gutes F2P Spiel in ein schlechtes verwandeln? Ist es nur eine Pay2Win Mechanik oder gibt es noch mehr störende Faktoren? Pay2Win soll es in diesem Artikel nicht sein, sondern die korrumpierte Motivation durch zu viele Belohnungen aber lest selbst:

"Ich halte Minion Masters für ein fantastisches Spiel. Aber nach ein paar Monaten oder teils auch nur Wochen wieder ins Spiel zurückzukehren, stellt für mich eine beträchtliche Herausforderung dar. Nicht etwa, weil ich vergessen hätte, wie das Spiel funktioniert, sondern weil es mich vom Spielen abhält.

Wie in obigem Video zu sehen, werde ich minutenlang mit Belohnungen überschüttet. Hier etwas Gold, dort ein paar Kristalle, noch eine Rubin-Dusche dazu. Dabei ist doch das, wofür ich das Spiel mag… nun, das Spiel eben. Die knackigen 1-gegen-1-Partien mit hoher Entscheidungsdichte. Das Kern-Gameplay.

Doch nach dem beschwerlichen Weg ins Hauptmenü, bin ich wie gelähmt. Nicht nur musste ich gerade gefühlt dutzende für mich mehr oder minder bedeutungslose Erfolgsmeldungen wegklicken. Endlich angekommen, erwarten mich zu allem Überfluss noch die “Geschenke des Monats”, ein “Tri-Team”-Turnier, frische Angebote im Shop, Daily Quests, ein neuer Battle Pass, zeitbegrenzte Expeditionen, Spezialmodi mit einmaligen Belohnungen, bitte dringend um Hilfe! Nicht selten drücke ich dann lieber ALT+F4 als zu spielen.

Korrumpierte Motivation

Nun mag es sich dabei um ein Extrembeispiel handeln. Dennoch steht es exemplarisch für das Standard-Metagame eines modernen Free-to-play-Spiels. Jeder erdenkliche psychologische Hebel wird umgelegt, einer wird schon funktionieren."

Im Video: How looting sounds are made

Eine Empfehlung von ChrisL wie komplex das Erstellen von Sounds ist. Zudem versucht die Polygon-Redakteurin einen eigenen Sound zu erzeugen.

