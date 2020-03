PC Switch XOne PS4

Die Grafik ist sehr hübsch und die Pfeile geben mir optional die Ideallinie vor.

Grafikpracht und Simulationswucht

Vor den Rennen gibt es eine schöne Preview.

In der Werkstatt kann ich meine Bikes optisch und technisch tunen.

Das Herzstück: Der Karrieremodus

Ein echt langes Rennen. Lohn ist vor allem mein verbesserter Skill.

Der Rennkalender ist gut gefüllt und bietet Raum für Entscheidungen.

Fazit

Motorradsimulation für Xbox, PC, Switch und PS4

Einzelspieler und Mehrspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 49,99 Euro

In einem Satz: Fordernde und hübsche Rennsimulation mit motivierendem Karrieremodus.

Die Isle of Man Tourist Trophy ist ein seit 1907 auf der Isle of Man stattfindendes Motorradrennen. Es gilt als das älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen der Welt. Zwischen 1911 und 2019 starben bereits 259 Teilnehmer. Die Veranstaltung ist und bleibt eines der größten Events der Insel, zu der jährlich rund 40.000 Rennsportfans strömen. Das entspricht der Hälfte der dortigen Bevölkerung! Entwickler Kylotonn und Publisher Bigben Interactive widmen dem Traditionsrennen ein eigenes Spiel, das jetzt mitin die zweite Runde gegangen ist. Ich habe mich in der Simulation aufs Bike geschwungen.Auch wenn das Hauptrennen die Isle of Man TT ist, gibt es doch 17 Strecken verteilt über die Britischen Inseln. Ich kann neben dem großen Namensgeber auch Strecken in Irland, Nordirland, Schottland, England und, zu meiner Freude, Wales befahren. Und zwar zu unterschiedlichen Tageszeiten und bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Eines ist allen Strecken gemein: Sie sehen wunderhübsch aus. Ich blicke Steilklippen hinab, fahre an kleinen Farmhäusern vorbei oder durch Siedlungen. Der Look der britischen Inseln wurde perfekt getroffen. Zu sehr solltet ihr jedoch nicht den Blick schweifen lassen, denn TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 ist eine knallharte Simulation.Jedes der Bikes ist mit viel Liebe zum Detail erstellt worden. Und bietet unterschiedliche Fahreigenschaften. Insgesamt gibt es 18 verschiedene Motorräder, einschließlich Klassiker, wobei auch die Fahrer lizensiert wurden, was zur Stimmung beiträgt. In einer der fünf Kameraperspektiven gebe ich Gas und bremse - wahlweise kombiniert, Profis sprechen Vorder- und Hinterradbremse über je eigene Tasten an. Wenn ich mit 300 Sachen durch die Landschaft brettere kommt echtes Geschwindigkeitsgefühl auf. Allerdings auch Panik vor der nächsten Kurve. Denn ich sollte tunlichst auf der Strecke bleiben. Fahrten über den Bordstein oder aufs Erdreich neben der Strecke führen meist zum Sturz. Ich lebe dann zwar noch und kann weiterfahren, verliere aber wertvolle Zeit.Und wenn ich schlecht fahre, muss ich die Konsequenzen tragen: Die Konkurrenten stürzen zwar auch mal, lassen mich aber nicht einfach so wieder rankommen. Auch eine für mich nachteilige Gummiband-Mechanik ist mir erfreulicherweise nicht aufgefallen. So soll es sein! Um die Sturzgefahr zu vermeiden, kann ich mir die optimale Linie und auch die Bremspunkte anzeigen lassen. Im Idealfall sind die Pfeile gelb. Bin ich zu schnell, klappen sie hoch und werden rote Kreuze. Passe ich meine Geschwindigkeit den Gegebenheiten an, legen sie sich wieder ein. Ein sehr gutes System.Gefahren wird im Multiplayer, in einer Open World in Irland, gegen die Zeit oder ich starte ein Rennen nach eigenen Parametern. Herzstück ist aber der Karrieremodus. Da kann ich mir mein Startbike aussuchen und werde früh von einem Team unter Vertrag genommen, die mir ein Teambike stellen. Im Rennkalender habe ich dann die Qual der Wahl, welche Rennen ich angehen möchte. Nicht alle sind unmittelbar freigeschaltet, zum Beispiel muss ich für eines mindestens 20 Rennen absolviert haben, was erst in der zweiten Saison möglich ist. Die Rennen sind leicht, mittel oder schwer, was auch Einfluss auf die potenziellen Belohnungen hat. Mit erfahrenem Geld kann ich neue Bikes oder Teile für meine Bikes kaufen. Erfülle ich Saisonaufgaben für mein Team, gibt es zur Belohnung Teile fürs Teambike, das ich in bestimmten Rennen auch fahren muss.Mit erfahrenen Perks und Perkpunkten, teils auch Geld, kann ich mir in verschiedenen Kategorien einen Boost für ein Rennen gönnen, und so zum Beispiel die Reifen vorwärmen oder die Rücksetzzeit verringern. Ultimatives Ziel ist, mich für die Tourist Trophy zu qualifizieren. Entweder über eine Rennserie in Irland, die Junior Trophy oder aber ich bekomme eine Einladung, weil ich mir einen so guten Ruf erfahren habe. Zur Abwechslung vom Rennalltag kann ich außerdem die Open World in Irland befahren und von der Spielwelt aus Herausforderungen starten. Beispielsweise muss ich dann eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit möglichst lange fahren. Zur Belohnung winkt Geld. Abgerundet wird der Karriermodus durch die Statistiken.TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 ist eine fordernde und sehr hübsche Rennsimulation, die Fehler kaum verzeiht. Es erinnert mich ein wenig an-Spiele, wenn ich meine verlorene Seelen nicht einsammele. Denn den größten Fortschritt erziele ich durch die Verbesserungen meines eigenen, fahrerischen Geschicks. Ja, ich spiele immer noch auf Anfänger. Ja, ich falle immer noch zu oft. Aber die Fortschritte, die ich gemacht habe, sind sehr spürbar. Eingebettet in den Karrieremodus und mit den schönen Landschaften hat mich das Spiel daher in seinen Bann gezogen. Selbst wenn ich die volle Breitseite Simulation noch nicht nutzen kann. Wenn ihr Lust auf eine echt schwere, schöne Motorradsimulation habt, könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Direkt unter diesem Check könnt ihr euch in meinem Angespielt-Video einen audiovisuellen Einblick in das Spiel verschaffen. Noch mehr Stürze seht ihr in meinem (englischsprachigen) Let's-Try-Video meiner ersten Fahrversuche.