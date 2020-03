DCP 2020: Gala-Abend abgesagt // Verleihung stattdessen online

Nach wie vor verbreitet sich der Coronavirus auch in Deutschland, was zum Teil an Menschen liegt, die diese Epidemie immer noch auf die leichte Schulter nehmen und sich zum Beispiel in Gruppen aufhalten. Zahllose Veranstaltungen mussten bereits abgesagt beziehungsweise untersagt werden – eines der jüngeren Beispiele stellt die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2020 dar.

Ursprünglich sollte die von Barbara Schöneberger und dem YouTuber Nino Kerl moderierte Preisverleihung am 27. April im Löwenbräukeller in München in Anwesenheit von etwa 500 Gästen stattfinden. Am gestrigen Donnerstag haben sich die Veranstalter aufgrund der aktuellen Situation jedoch dazu entschieden, das Event vor Ort nicht durchzuführen.

Die Träger des Preises, die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär, und der game – Verband der deutschen Games-Branche, und das Bayerische Staatsministerium für Digitales als Gastgeber, gehen damit zum bestmöglichen Schutz aller Gäste und Beteiligten angesichts der aktuellen Entwicklungen neue Wege.

Vorgesehen ist nun, die Auszeichnungen in den 15 Kategorien in Form einer „Digital-Gala“ und somit ausschließlich online zu vergeben. Der entsprechende Stream findet am Abend des 27. April via deutscher-computerspielpreis.de statt, nähere Details dazu sollen folgen. Die Sitzung der Hauptjury, die aus 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besteht und in der die Gewinner bestimmt werden, wird zudem am 25. März als Videokonferenz durchgeführt.