GDC Awards 2020: Siegreiche Gans, abgehängter Zusteller // Kojima geht leer aus

PC Switch XOne PS4 MacOS

Die Game Developers Conference wurde in diesem Jahr abgesagt und diverse Veranstaltungen ins Internet verlagert. So auch die Bekanntgabe der Preisträger der Game Developers Choice Awards 2020, die am Abend des 18. März auf Twitch gestreamt wurde und deren Aufzeichnung wir euch unter dieser News als Video eingebunden haben.

Dabei konnte sich in der Königsdisziplin "Game of the Year" Untitled Goose Game die Auszeichnung sichern und gegen namhafte Mitbewerber wie Hideo Kojimas Death Stranding (zum Test+ mit Video) oder Control (zum Test+ mit Video) von Remedy durchsetzen. Doch während Control dafür gleich drei andere Preise einheimste (beste Technologie, Audio und Visual Art), ging Kojimas lang erwartetes 3D-Actionadventure leer aus.

Zuvor wurden auch die Gewinner des Independent Games Festivals bekanntgegeben. Sämtliche Preisträger, Nominierte und lobenden Erwähnungen der GDCA, die wir euch nachfolgend aufgelistet haben sowie des IGF könnt ihr derzeit vergünstigt auf Steam im IGF & GDCA-Sale erwerben.

Game of the Year, Preisträger:

Untitled Goose Game (House House / Panic)

Nominierte:

Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

(Remedy Entertainment / 505 Games) Sekiro - Shadows Die Twice (From Software / Activision)

(From Software / Activision) Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive)

Lobende Erwähnung: Disco Elysium (ZA/UM), The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division), Star Wars Jedi - Fallen Order (Respawn Entertainment / Electronic Arts), Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts).



Best Audio, Preisträger:

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Nominierte:

Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) Sayonara Wild Hearts (Simogo / Annapurna Interactive)

(Simogo / Annapurna Interactive) Untitled Goose Game (House House / Panic)

(House House / Panic) Call of Duty - Modern Warfare (Infinity Ward / Activision)

Lobende Erwähnung: Cadence of Hyrule (Brace Yourself Games / Nintendo), Star Wars Jedi - Fallen Order (Respawn Entertainment / Electronic Arts), Disco Elysium (ZA/UM), Ape Out (Gabe Cuzzillo, Bennett Foddy und Matt Boch / Devolver Digital) und Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive).



Best Debut, Preisträger:

ZA/UM (Disco Elysium)

Nominierte:

Mobius Digital ( Outer Wilds )

) William Chyr Studios ( Manifold Garden )

) Foam Sword Games ( Knights and Bikes )

) Chance Agency (Neo Cab)



Best Design, Preisträger:

Baba Is You (Hempuli)

Nominierte:

Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive)

(Mobius Digital / Annapurna Interactive) Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) Sekiro - Shadows Die Twice (From Software / Activision Publishing)

(From Software / Activision Publishing) Untitled Goose Game (House House / Panic)

Lobende Erwähnung: Disco Elysium (ZA/UM), Control (Remedy Entertainment / 505 Games), Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts), The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division), Star Wars Jedi - Fallen Order (Respawn Entertainment / Electronic Arts), Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games / Nintendo).



Innovation Award, Preisträger:

Baba Is You (Hempuli)

Nominierte:

Untitled Goose Game (House House / Panic)

(House House / Panic) Disco Elysium (ZA/UM)

(ZA/UM) Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive)

Lobende Erwähnung: Control (Remedy Entertainment / 505 Games), Hypnospace Outlaw (Tendershoot and ThatWhichIs Media / No More Robots), Kind Words (Popcannibal), Ring Fit Adventure (Nintendo EPD / Nintendo), Wattam (Funomena / Annapurna Interactive).



Best Mobile Game, Preisträger:

What the Golf? (Triband Productions / The Label Limited)

Nominierte:

Sayonara Wild Hearts (Simogo / Annapurna Interactive)

(Simogo / Annapurna Interactive) Grindstone (Capybara Games)

(Capybara Games) Sky - Children of the Light (thatgamecompany)

(thatgamecompany) Call of Duty - Mobile (TiMi Studios / Activision)

Lobende Erwähnung: Mutazione (Die Gute Fabrik / Akupara Games), Assemble with Care (ustwo), Pilgrims (Amanita Design), Archero (Habby), Card of Darkness (Choice Provisions), Mini Motorways (Dinosaur Polo Club).



Best Narrative, Preisträger:

Disco Elysium (ZA/UM)

Nominierte:

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

(Remedy Entertainment / 505 Games) Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division)

(Obsidian Entertainment / Private Division) Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive)

Lobende Erwähnung: Star Wars Jedi - Fallen Order (Respawn Entertainment / Electronic Arts), Fire Emblem - Three Houses (Intelligent Systems, Koei Tecmo Games / Nintendo), A Plague Tale - Innocence (Asobo Studio / Focus Home Interactive), Heaven’s Vault (inkle), Mutazione (Die Gute Fabrik / Akupara Games), Telling Lies (Drowning a Mermaid Productions, Furious Bee / Annapurna Interactive).



Best Technology, Preisträger:

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Nominierte:

Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) Call of Duty - Modern Warfare (Infinity Ward / Activision)

(Infinity Ward / Activision) Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)

(Respawn Entertainment / Electronic Arts) Noita (Nolla Games)

Lobende Erwähnung: Gears 5 (The Coalition / Xbox Game Studios), Resident Evil 2 (Capcom), Manifold Garden (William Chyr Studios), Sekiro - Shadows Die Twice (From Software / Activision), The Outer Worlds (Obsidian Entertainment / Private Division), Star Wars Jedi - Fallen Order (Respawn Entertainment / Electronic Arts), Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive).



Best Visual Art, Preisträger:

Control (Remedy Entertainment / 505 Games)

Nominierte:

Death Stranding (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

(Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment) Sekiro - Shadows Die Twice (From Software / Activision)

(From Software / Activision) Sayonara Wild Hearts (Simogo / Annapurna Interactive)

(Simogo / Annapurna Interactive) Disco Elysium (ZA/UM)

Lobende Erwähnung: Outer Wilds (Mobius Digital / Annapurna Interactive), Untitled Goose Game (House House / Panic), The Legend of Zelda - Link’s Awakening (Grezzo / Nintendo), Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games / Nintendo), Void Bastards (Blue Manchu / Humble Bundle).



Best VR / AR Game, Preisträger:

Vader Immortal (ILMxLAB / Disney)

Nominierte:

Blood & Truth (SCEE Studio London / Sony Interactive Entertainment)

(SCEE Studio London / Sony Interactive Entertainment) Asgard’s Wrath (Sanzaru Games / Oculus Studios)

(Sanzaru Games / Oculus Studios) Boneworks (Stress Level Zero)

(Stress Level Zero) Pistol Whip (Cloudhead Games)

Lobende Erwähnung: Trover Saves the Universe (Squanch Games), Falcon Age (Outerloop Games), Ghost Giant (Zoink), Vacation Simulator (Owlchemy Labs), Stormland (Insomniac Games / Oculus Studios).