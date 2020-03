GameStop USA will Geschäfte trotz Behördenbeschluss geöffnet lassen

Die Videospiele-Handelskette GameStop soll ihre US-Filialen aufgefordert haben, auch im Falle auferlegter Sperrungen durch Bundesstaaten oder Städte zum Schutz vor der Covid-19-Pandemie, geöffnet zu bleiben. Das berichtet die US-Gamingwebseite Kotaku.com mit Verweis auf ein internes Gamestop-Memo. Als Begründung führt das Unternehmen in seinem Memo an, dass man analog zu Drogerien oder Apotheken zum "unverzichtbaren Einzelhandel" gehöre und sich voll und ganz an die Vorgaben der Behörden halten würde.

Aufgrund der von uns vertriebenen Produkte, die unseren Kunden das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen und verschönern, glauben wir, dass Gamestop zum unverzichtbaren Handel gehört und daher geöffnet bleiben kann. Wie uns berichtet wurde, hatten einige unserer Filialen Besuch von Behördenvertretern, die versuchten, die Schließung unserer Geschäfte trotz unseres Status durchzusetzen. Filialleiter haben die Erlaubnis, den Behörden das angehängte Schreiben auszuhändigen.

In dem Schreiben werden nach Angaben von Kotaku die Behördenvertreter dazu aufgefordert, sich mit dem Gamestop-Hauptquartier in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig tut sich Gamestop laut Kotaku schwer damit, die eigenen Mitarbeiter sowie Kunden gegen das SARS-CoV-2-Virus zu schützen. So fehle es an Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Gamestop stelle seinen Filialen keine entsprechenden Mittel zur Verfügung und selbst dort, wo das Filialpersonal selbst Desinfektionsmittel kaufen wolle, gestalte sich die Beschaffung oft schwierig bis unmöglich.

Aufgrund der Engpässe sei es nicht einmal mehr möglich, die DVD-Hüllen angekaufter Gebrauchtspiele vor dem Weiterverkauf zu reinigen. Vielerorts kritisieren die Mitarbeiter das fahrlässige Vorgehen der Firmenleitung. Gamestop erhöhe aktuell das Risiko für seine Angestellten nur noch, indem es zusätzliche Service-Angebote, wie beispielsweise den Vor-Ort-Pick-Up-Service für Spiele und Gaming-Zubehör anbiete. Die Verkürzung der Ladenöffnungszeiten von 12:00 Uhr bis maximal 20:00 Uhr sei bei weitem nicht ausreichend, so einige Mitarbeiter laut Berichten auf Polygon und DeseretNews.