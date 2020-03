Gabe Newell: Matrix-artige Technologie angeblich näher als wir denken

PC

Anlässlich des Release von Half-Life - Alyx am 23. März 2020 hat sich IGN in einem halbstündigen Interview mit Valve-Mitgründer Gabe Newell und Programmierer/Game Designer Robin Walker unterhalten. Viele Fragen drehen sich um den Entwickler und Steam-Betreiber Valve selbst. Dabei ging Gabe Newell unerwartet auf spannende Technologien der Zukunft ein.

Laut Newell treibt ihn auch die Faszination für neue Technologien wie VR an. Eine Technologie, die das Interesse des Valve-Mitgründers besonders anfacht, sind neuronale Computer-Interfaces. "Wir sind näher an der Matrix, als die Leute ahnen", so Newell, auch wenn die Realität natürlich anders als in den Matrix-Filmen der Wachowksi-Geschwister aussehen wird. Doch ist es beispielsweise einfach, über Schnittstellen das Gefühl von Kälte im Hirn auszulösen, während visueller und motorischer Input aktuell große Problemzonen für Computer-Hirn-Interfaces sind. Doch wird die Technik die Unterhaltungsindustrie grundlegend verändern, prophezeit Newell. Daher werden die Interfaces auch eine Rolle bei der weiteren Entwicklung von Valve in den nächsten zehn Jahren spielen.

Weitere Fragen drehten sich um die Entstehungsgeschichte von Valve, wie Newell das ursprüngliche Half-Life teils aus eigener Tasche finanzierte und wie es mit der Reihe nach Alyx weitergehen wird.