Final Fantasy 7 Remake: Lieferengpässe wegen Corona wahrscheinlich

PS4

Square Enix hat kürzlich eine Stellungnahme zum heiß erwarteten JRPG Final Fantasy 7 Remake (zur Preview) veröffentlicht. Demnach werde die aktuelle Covid-19-Pandemie auch Einfluss auf den Release der physischen Exemplare von Final Fantasy 7 Remake nehmen.

Das Remake des JRPG-Meilensteins wird weiterhin planmäßig am 10. April 2020 erscheinen und digital problemlos erhältlich sein. Allerdings beeinträchtigt die Pandemie die Retail-Lieferketten. Daher werde es immer wahrscheinlicher, dass nicht jeder Fan am Erscheinungstag einen Datenträger erwerben können wird. Der japanische Publisher arbeite momentan mit seinen Partnern in Europa und Amerika zusammen, damit möglichst viele Spieler direkt am 10. April mit Cloud und Co. loslegen können. Square Enix beobachtet die Situation täglich und will am 20. März 2020 ein Update zur Lage veröffentlichen.