Endzone - A World Apart: Early Access startet am 2. April 2020

Wie Entwickler Gentlymad und Publisher Assemble Entertainment heut bekannt gaben, startet das postapokalyptische Aufbauspiel Endzone - A World Apart (zur Preview) am 2. April 2020 auf GOG und Steam im Early Access. Wer den Titel über die Website des Entwicklers vorbestellt, erhält zudem Zugang zur Closed Beta.

In Endzone - A World Apart wurde die Welt durch Anschläge auf Atomreaktoren im Jahr 2021 verheert. Im Jahr 2171 wagen sich Überlebende aus ihren Untergrund-Bunkern wieder an die Oberfläche, um unter eurer Anleitung neue Siedlungen aufzubauen. Durch die lebensfeindliche Umgebung trägt die Aufbau-Mechanik deutliche Survival-Züge – ihr müsst etwa eure Produktion so planen, dass eure Wasser-Reserven für die wiederkehrenden Dürre-Perioden ausreichen. Natürlich spielt die Verstrahlung ein große Rolle, wie der neue dreiminütige Feature-Trailer demonstriert. Krankheit und Tot durch Verstrahlung sind dabei nicht die einzigen Gefahren, für den Wachstum eurer Siedlung ist es auch fatal, wenn eure Siedler unfruchtbar werden.