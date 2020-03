Curious Expedition 2: Demo bis zum 23. März auf Steam verfügbar

PC Switch XOne PS4

Das Studio Maschinen-Mensch arbeitet zur Zeit am Roguelike-Rundenstrategie-Titel Curious Expedition 2, der in diesem Jahr in den Early Access starten soll. Nun veröffentlichte der Berliner Entwickler überraschend eine Demo zum Spiel auf Steam. Der Titelbildschirm besagter Demo zeigt ein Alpha hinter dem Titel, es handelt sich also vermutlich um die Alpha-Version, für deren Zugang ihr euch sonst beim Entwicklers bewerben musstet. Laut Steam Store ist die Demo noch vier Tage, bis zum 23. März 2020 verfügbar.

Wie im Vorgänger Curious Expediton (im Check) bereist ihr als Entdecker in Rundenstrategie-Manier die zufallsgenerierte Welt mit dem Ziel, bedeutendere Entdeckungen zu machen, als die Konkurrenz. Ihr trefft bei Begegnungen mit potentiellen Begleitern, indigenen Völkern und monströsen Gefahren Entscheidungen – wobei euer Erfolg auch vom Würfelglück abhängt. Während der Erstling noch auf einen Pixel-Look setzte, zeichnet sich der Curious Expeditions 2 durch einen Comic-Stil aus, der von Hergé inspiriert ist, dem Autor von Tim und Struppi. Während ihr zudem im ersten Teil berühmte Forscher wie Darwin als Charakter zur Auswahl hattet, bietet die Demo die Auswahl zwischen einem Anthroplogen und einer Schatzjägerin mit ausgewürfeltem Aussehen als Startfigur.