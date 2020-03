Football Manager 2020: Gratis-Woche bis zum 25. März 2020

PC MacOS

Football Manager 2020 ab 45,90 € bei Amazon.de kaufen.

Sega startet auf Steam eine Gratis-Woche für dem Football Manager 2020. Bis zum 25. März 2020 um 18 Uhr könnt ihr die Manager-Simulation von Sports Interactive kostenlos spielen.

In unserem Test des Vorgängers Football Manager 2019 (Note 8.5) lobte Thomas Schmitz die spielerische Klasse der komplexen Simulation. Gleichzeitig ist das Spiel gerade wegen der Komplexität nichts für Zwischendurch und erfordert schonmal Suchexpeditionen durch etliche Menüs, bis ein Detail gefunden ist.

Es ist daher kein Zufall, dass der japanische Publisher den Football Manager 2020 gerade jetzt begrenzte Zeit kostenlos anbietet. "Wenn du im Moment ein bisschen Zeit mehr hast als gewöhnlich, haben wir vielleicht etwas für dich", heißt es in der Steam-Ankündigung. Will heißen: Wenn wegen der Corona-Pandemie Fußballspiele abgesagt werden und Menschen sich in den eigenen vier Wänden isolieren, ist für Fußball-affine Spieler vielleicht doch Zeit und Anreiz da, sich in die Menüs hineinzufuchsen.