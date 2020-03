PlayStation 5: Vollständige Spezifikationen offiziell vorgestellt

Quelle: Screenshot aus der PS5-Präsentation, Vergleich der Ladezeiten.

Mittels einen etwa einstündigen Vortrages stellte der Lead System Architect Mark Cerny heute einige der Hardware-Spezifikationen der kommenden PlayStation 5 vor (siehe dazu auch diese News). Voraussichtlich im Laufe des heutigen Abends erwartet euch unser Reaction-Video, mit dem wir euch an unseren Eindrücken teilhaben lassen.

Spezifikationen der PlayStation 5

Kurz nach dem Ende der Live-Übertragung gab Sony die vollständigen Spezifikationen preis, durch die die PlayStation 5 „zu einer innovativen und leistungsstarken Plattform“ werden soll. Wie auch schon beim neuen Gerät von Microsoft, fassen wir die Informationen nachfolgend zusammen:

CPU

GPU

Systemspeicher

SSD

PS5-Spieledisc

Videoausgang

Audio

Wie auch von Cerny während seines Vortrages beschrieben, sollen die „ultraschnelle“ SSD und das integrierte, benutzerdefinierte I/O-System dafür entwickelt worden sein, „um Störungen des Spielspaßes zu minimieren – insbesondere Ladebildschirme“. Im offiziellen PlayStation-Blog heißt es dazu weiter:

Entwickler können Inhalte unglaublich schnell in PS5-Spiele streamen, sodass PS5-Spielerlebnisse nahtlos und dynamisch sind und in riesigen Spielwelten nahezu sofortige Schnellreisen ermöglichen. Diese höhere Geschwindigkeit ermöglicht es Spieleentwicklern, größere und umfangreichere Welten ohne traditionelle Einschränkungen zu erschaffen. So können zum Beispiel Ladezeiten drastisch reduziert werden, wodurch Spieler mehr Zeit mit Spielen verbringen können, als mit Warten.