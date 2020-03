Xbox Game Pass: Neue Titel (u.a. The Surge 2), Abgänge und Ultimate Perks

XOne

The Surge 2 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Surge 2 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft hat neue Titel bekannt gegeben, die im Laufe des Monats im Rahmen des Xbox-Game-Pass für alle Abonnenten verfügbar sein werden. Für die Xbox erscheinen am 19. März Ace Combat 7 - Skies Unknown (zum GamersGlobal-Test+), Kona (zum PSN-Check) und The Surge 2 (zum GamersGlobal-Test+). Am 24. März folgt Bleeding Edge und am 26. März Power Rangers - Battle for the Grid.

The Surge 2, Power Rangers - Battle for the Grid und Bleeding Edge erscheinen auch für PC, wobei nur Bleeding Edge Xbox Play Anywhere unterstützt. Außerdem erscheint für PC Astrologaster.

Den Gamepass verlassen werden demnächst folgende Konsolen-Titel:

Borderlands - The Handsome Collection

Cities - Skylines (zum GamersGlobal-Kurztest)

(zum GamersGlobal-Kurztest) The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia - The Stolen Sun

Vampyr (zum GamersGlobal-Test)

Folgende Titel stehen demnächst auf dem PC nicht mehr zur Verfügung:

Battle Chef Brigade (zum GamersGlobal-Test)

(zum GamersGlobal-Test) Cities - Skylines

Kingsway

Operencia - The Stolen Sun

Orwell - Keeping an Eye on You

Vampyr

Zudem wurden die sogenannten Ultimate Perks angekündigt, die den Abonnenten des Ultimate-Game-Passes zusätzliche kostenlose DLCs und Ingame-Inhalte gewähren. Im ersten Monat wird es in Europa kostenlose Perks für World of Tanks - Mercenaries (unter anderem drei Panzer), Sea of Thieves (kosmetische, an Ori angelehnte Items; zum User-Artikel) und Smite (fünf Götter, Skins, Sprachpakete). Die Perks werden künftig gemeinsam mit anderen Updates bekannt gegeben und können auf Konsole, am PC oder in der App freigeschaltet werden.