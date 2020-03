Steam Game Festival: Über 40 Spieledemos der GDC anspielbar

Im Rahmen der letztjährigen Game Awards hatte Geoff Keighley zusätzlich das sogenannte Game Festival organisiert, bei dem zahlreiche, teilweise auch auf der Preisverleihung präsentierte Titel als Demos auf Steam anspielbar waren. Im Zuge der Verschiebung der GDC 2020 wird es nun eine Frühlingsversion des Game Festivals geben, um vor allem Indie-Entwicklern eine Möglichkeit zu geben, ihre Spiele einer breiten Masse vorzustellen.

So sollen mehr als 40 Demos aus der Indie Megabooth, den Day of the Devs und The Mix verfügbar sein. Das Festival läuft vom 18. März, 18 Uhr europäischer Zeit, bis zum 23. März 2020 auf Steam. Erreichbar ist es über den folgenden Link, der aber erst bei Start des Festivals aktiv wird: store.steampowered.com/sale/steamgamefestival-spring