GDC Summer 2020: Ersatzveranstaltung im August

Aufgrund der Ausbreitung des Covid-19-Virus wurde die Entwicklerkonferenz GDC 2020, die ursprünglich in dieser Woche hätte stattfinden sollen, in den Sommer verschoben. Nun haben die Organisatoren einen neuen Termin bekannt gegeben. Konkret soll die GDC Sommer 2020 vom 4. August 2020 bis zum 6. August stattfinden.

Allerdings handelt es sich nicht um eine gleichwertige Veranstaltung, stattdessen plant das Team eine etwas reduzierte Version der seit 1988 existierenden Konferenz. Neben den üblichen Vorträgen und Diskussionsrunden mit Fokus auf Spieleentwicklung und Technologien soll an zwei der drei Tagen auch ein Showfloor geöffnet sein. Am 5. und 6. August 2020 können Studios also ihre neuesten Werke den Besuchern der Messe präsentieren.

Außerdem wurden gestern, am 19. März 2020, im Rahmen eines Livestreams die Game Developers Choice Awards verliehen.