Nachdem Nocturnal Games am 9.3.2020 sein Escape-Room Spielveröffentlicht hatte war mir eines sofort klar: Dieses Spiel muss ich mir ansehen! Nachdem ich schon unzählige echte Räume in und um München mit Freunden gelöst habe, auch zwei VR-Escape-Rooms waren dabei, wollte ich meine Fluchtfähigkeiten nun auch allein daheim unter Beweis stellen.Uns stehen vier unterschiedliche Räume zur Verfügung, allerdings müssen wir diese erst der Reihe nach freischalten. Will sagen, ohne den ersten Raum gelöst zu haben, kann Raum zwei nicht begonnen werden. So etwas wie eine Geschichte oder eine Rahmenhandlung existiert allerdings nicht. Zu Beginn von The Escaper finden wir uns in einem Zimmer wieder und werden in einem kurzen Tutorial in die Spielmechaniken eingeführt. Viele sind es nicht, es geht ja auch eher um das Rätseln als um Finger verbiegen oder Shooter-gestählte Reflexe. Wir können uns durch gedrückt halten linken Maustaste im Raum umsehen, mit einem Klick auf einen Gegenstand mit diesem interagieren oder in eine Ecke des Raumes gehen. Thematisch besitzen die Räume keinen Zusammenhang. Durch einen Lüftungsschacht bewegen wir uns von einem Keller in eine ägyptische Ausgrabungsstätte und von dort geht es weiter in ein anderes Setting.Die einzelnen Räume sind durchaus detailreich gestaltet, die Interaktionsmöglichkeiten sind aber eingeschränkt. Es sind keine Gegenstände vorhanden die keinen spezifischen Zweck haben. Alles was sich bewegen oder schalten lässt muss im Laufe der Lösungsfindung auch entsprechend einmal angefasst werden. Da haben echte Escape-Rooms den Vorteil mehr scheinbar wichtiges Zeug in den Räumen stehen zu haben, das sich dann aber als irrelevant herausstellt. So etwas kann hier nicht passieren. In realen Rätselräumen mag ich die Story drumherum immer gern, etwas das mich in die Immersion zieht. The Escaper reißt sich hier leider auch kein Bein aus, beziehungsweise versucht es gar nicht erst. Es muss zwar auf alles geachtet und auch in jede dunkle Ecke geschaut werden, einen Grund zur Flucht werden wir aber nicht finden. Zumindest keinen über den reinen Selbstzweck des Entkommens hinaus.Sollte euch einmal niemand für einen richtigen Raum zur Hand sein ist dieser Titel ein vorzüglicher kleiner Snack für Zwischendurch. Keiner der Räume hat mir graue Haare wachsen lassen oder mich übermäßig lange mit einem Puzzle geärgert. Allerdings ist es bei Weitem nicht so befriedigend ein Szenario alleine zu knacken, wie es gemeinsam mit Freunden zu tun. Zwischen den Räumen wird automatisch gespeichert und man kann dann in späteren Sessions wieder einsteigen. Lediglich mitten im Raum kann ich meinen Fortschritt nicht festhalten. Spielzeitbedingt ist dies aber auch gar nicht möglich.Kleiner Tipp am Rande: Legt euch einen Zettel und einen Stift parat, um Notizen machen zu können. Mindestens eine Aufgabe pro Raum beinhaltet Zahlen- oder Buchstaben-Kombinationen, die sich nicht jeder mal eben so merken kann. Gerade wenn diese dann noch auf bestimmte Art und Weise gedreht und Reihenfolgen vertauscht werden müssen war mir das ganze schriftlich lieber als alles im Kopf behalten zu müssen.Meine Leidenschaft zu Esape-Rooms hat mich zu diesem Spiel getrieben und ich kann es jedem mit einer ähnlichen Leidenschaft, nur empfehlen. Für etwas weniger als einen Euro pro Raum, die mich jeweils circa 30-40 Minuten beschäftigt haben fällt The Escaper zudem nicht sonderlich teuer aus.