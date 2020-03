Cyberpunk 2077 wird per Home Office fertiggestellt

PC XOne PS4

Der polnische Entwickler CD Projekt RED hat über diverse Social-Media-Kanäle und über ein Statement auf der offiziellen Website neueste Informationen zur Endphase der Entwicklung von Cyberpunk 2077 (Preview) in Bezug auf die Covid-19-Pandemie und dem Umgang des Studios mit der Situation veröffentlicht. Auf Twitter beispielweise gibt das Studio folgendes Info-Update:

Viele von euch fragen sich wahrscheinlich, wie die Dinge bei CD Projekt während der Corona-Krise stehen und inwieweit die Situation unser Tagesgeschäft beeinflusst. Seit letzter Woche haben wir unsere Strukturen an die Entwicklung angepasst und setzen aktuell unsere präventiven Maßnahmen im gesamten Unternehmen um. Wir führen Updates sowohl beim Equipment als auch in der Infrastruktur durch, um unserer Belegschaft die sichere Arbeit aus ihren eigenen vier Wänden heraus zu ermöglichen. Seit heute hat CD Projekt RED die Entwicklungsarbeiten komplett auf Home Office und Remote-Work umgestellt und wird dies so lange wie nötig aufrechterhalten. Wir denken, dass dies jedem einzelnen unserer Mitarbeiter den höchsten Grad an persönlicher Sicherheit gewährleisten kann. Die Gesundheit der Belegschaft steht an erster Stelle. Auch wenn das alles natürlich neu für uns ist, nehmen wir die Herausforderung an und sind zuversichtlich, dass wir euch eine ganz besondere Rollenspiel-Erfahrung im September präsentieren können.

Laut dem Entwickler steht also dem pünktlichen Release des heiß erwarteten RPGs Cyberpunk 2077 am 17.9.2020 nichts im Wege. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, erfahrt ihr das an dieser Stelle.