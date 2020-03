Animal Crossing - New Horizons: Testvergleich deutscher Magazine [5/7]

In unserem Noten-Vergleich zu Animal Crossing - New Horizons führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Animal Crossing - New Horizons

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players 80

v. 100 Mit Animal Crossing: New Horizons ist Nintendo ein unglaublich charmantes Inselabenteuer gelungen [...]. Zwar ist auch New Horizons ein Spiel, das auf lange Sicht durch viele Wiederholungen langweilen kann. Doch Monotonie und Routine werden immer wieder [...] aufgebrochen.

GameStar /

GamePro 90

v. 100 Animal Crossing New Horizons hat mit dem Sprung auf die Switch alles richtig gemacht. Die Steuerung ist angenehm, das Crafting übersichtlich und die Herausforderungen so gestreut, dass sie Hobbybastler und Werkler auch auf lange Zeit motivieren werden.

PC Games /

Videogameszone.de

9

v. 10 Die Nintendo-Lebenssimulation ist der perfekte Gegenpol zu „stressigen“ Spielen, es will nichts von mir, es nimmt mich nicht an der Hand, es verbreitet einfach gute Laune. Im Vergleich zu New Leaf vermisse ich (bislang) nichts [...]. Auf die zerstörbaren Werkzeuge hätte ich zwar echt verzichten können, aber das ist auch schon mein größter Kritikpunkt.

Spieletipps 90

v. 100 Animal Crossing: New Horizons ist für Fans ein Muss und für Neulinge der perfekte Einstieg in die Serie! In diesem charmanten Inselabenteuer gibt es so viel Inhalt und so viel zu entdecken. [...] Testet das Spiel vielleicht bei einem Freund, wenn ihr ob des speziellen Konzepts unsicher seid.