Trials of Mana: Demo zum Japano-Rollenspiel ab 18. März verfügbar

Trials of Mana ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im Februar gab es Hinweise auf eine kostenlose Testversion für das Remake von Trials of Mana, die sich nun bestätigt haben. Ab Mittwoch, dem 18.3.2020, steht die Demo für PC, Playstation 4 und Xbox One zum Download bereit.

Ihr startet am Beginn des JPRGs und trefft auf die vollständige Anzahl potentieller Partymitglieder, aus der ihr eure Gruppe frei zusammenstellen könnt. Ihren Abschluss findet die Testversion mit einem Kampf gegen den Bossgegner Fullmetall Hugger. Sollte euch die Demo überzeugen, so ist es möglich, den Spielstand in die Vollversion zu übertragen, die am 24. April dieses Jahres veröffentlicht wird.

Im Anschluss findet ihr den finalen, englischsprachigen Release-Trailer zu Trials of Mana mit Szenen aus dem Gameplay- und Zwischensequenzen.