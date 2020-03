Resident Evil 3: Demo ab 19. März erhältlich

PC XOne PS4

Bereits vor einigen Wochen berichteten wir darüber, dass es eine Demo für das Remake von Resident Evil 3 geben wird. Capcom hat mit dem 19.3.2020 nun den Termin bekanntgegeben, ab dem ihr auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One einen Probeausflug unternehmen könnt. Inhaltlich werdet ihr mitten in die Geschehnisse in Raccoon City geworfen und müsst mit Jill Valentine gegen Nemesis um euer Leben kämpfen. Zur Belohnung gibt es nach Abschluss der Demo einen neuen Trailer zu sehen. Für besonders ehrgeizige Spielerinnen und Spieler gibt es in der Demo noch die Mr.-Charlie-Schnitzeljagd, bei der 20 versteckte Wackelkopffiguren gefunden werden müssen, während Nemesis euch auf den Fersen ist.

Ab dem 27.3.2020 findet zudem ein offener Beta-Test für Resident Evil Resistance statt. In dem zusammen mit Resident Evil 3 erscheinenden Vier-gegen-einen-Multiplayer-Titel versucht ihr, mit eurem Team den Experimenten und Fallen des Masterminds Daniel Fabron zu entkommen. Alternativ könnt ihr auch die Rolle Fabrons einnehmen und die Gruppe an der Flucht hindern.

Resident Evil 3 und Resident Evil Resistance werden am 3.4.2020 veröffentlicht. Den Trailer zur Demo findet ihr unter dieser News.